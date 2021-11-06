Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Утечка данных VPN-сервисов, блокировка соцсетей в Узбекистане и другие события кибербезопасности

Утечка данных VPN-сервисов, блокировка соцсетей в Узбекистане и другие события кибербезопасности

Утечка данных VPN-сервисов, блокировка соцсетей в Узбекистане и другие события кибербезопасности


Мы собрали наиболее важные новости из мира кибербезопасности за неделю.


  • Данные 45,5 млн пользователей сервисов FreeVPN и DashVPN выставили на продажу в даркнете.
  • В Узбекистане ненадолго заблокировали ряд соцсетей. Главу ведомства, ответственного за блокировку, уволили.
  • Эксперты сообщили о крупном ботнете, заразившем более 1,6 млн устройств.

В Узбекистане заблокировали, а затем разблокировали соцсети


В среду, 3 ноября, Государственная инспекция по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций Узбекистана (Узкомназорат) массово ограничила работу соцсетей в стране, сообщили местные СМИ.


Под блокировку попали Facebook, Telegram, YouTube, Instagram, "Одноклассники" и LinkedIn. Причиной стало предположительное нарушение правил обработки персональных данных жителей Узбекистана. Согласно законодательству, соцсети должны хранить данные узбекистанцев на серверах внутри страны.


Однако практически сразу в администрации президента назвали решение непродуманным и пообещали восстановить доступ к соцсетям.


После этого уволили главу Узкомназората Голибшера Зияева, а следом за ним и министра по развитию информационных технологий и коммуникации Шухрата Садикова.


Напомним, летом Узкомназорат уже ограничивал работу ряда соцсетей.


Хакеры BlackMatter объявили о прекращении деятельности


Операторы вымогательского ПО BlackMatter заявили о прекращении деятельности под давлением властей.


https://twitter.com/campuscodi/status/1455788450427379716

Напомним, некоторые исследователи по кибербезопасности считают, что BlackMatter — это новое название хакерской группировки DarkSide. В мае последняя объявила об остановке деятельности из-за давления властей США. 


На прошлой неделе сообщалось, что DarkSide вывела со своих криптовалютных кошельков большую часть биткоинов, а на этой Госдеп США предложил $10 млн за информацию об участниках группировки.


С начала года по требованию Роскомнадзора соцсети получили штрафы на 187 млн рублей


С начала 2021 года за неудаление запрещенного на территории РФ контента российские суды оштрафовали соцсети в общей сумме на 187 млн рублей. Об этом сообщил Роскомнадзор.


Facebook оштрафован на 70 млн рублей, Twitter - на 38,4 млн рублей, Telegram - на 35 млн рублей, Google - на 32,5 млн рублей, TikTok - на 4,1 млн рублей, Одноклассники - на 4 млн рублей, Вконтакте - на 3 млн рублей.


С 1 февраля в РФ вступил в силу закон, обязывающий соцсети самостоятельно выявлять и блокировать незаконный контент.


https://forklog.com/patovaya-situatsiya-dlya-sotssetej-v-rf-kak-vlasti-boryutsya-s-tsenzuroj-metodami-tsenzury/

Данные более 45 млн пользователей VPN-сервисов выставили на продажу в даркнете


В даркнете начали продавать данные 45,5 млн пользователей сервисов FreeVPN и DashVPN. Как сообщает Telegram-канал «Утечки информации», информацию оставили на незащищенном сервере системы управления базами данных MongoDB.


Эксперты сообщали о проблеме еще в октябре, однако компания ActMobile Networks, владеющая сервисами, оперативно не отреагировала на предупреждения. 


https://twitter.com/MayhemDayOne/status/1447955053554413571

По данным специалистов, в базе к России относится более 795 тысяч записей.


Эксперты обнаружили «крупнейший ботнет» за последние шесть лет


Исследователи Netlab Qihoo 360 выявили «крупнейший» за прошедшие шесть лет ботнет Pink. В периоды самой высокой активности он заразил более 1,6 млн устройств. 96% из них расположены в Китае.


Специалисты отметили, что Pink активен с ноября 2019 года и с его помощью злоумышленники осуществили не менее 100 DDoS-атак.


Positive Technologies вновь попала под санкции США


Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США добавило четыре иностранные компании в список юрлиц, участвующих в противоречащей интересам американской нацбезопасности или внешней политики деятельности.


Среди них оказалась российская компания в сфере кибербезопасности Positive Technologies. Ранее она попала под санкции администрации Байдена.


Помимо Positive Technologies в списке оказались Computer Security Initiative Consultancy из Сингапура, а также NSO Group и Candiru из Израиля.


Также на ForkLog:


  • DeFi-платформа bZx сообщила о взломе. Ущерб оценили в $55 млн.
  • Биржу BTC-Alpha атаковали хакеры.
  • Пользователи кошельков MetaMask и Phantom потеряли $500 000 из-за рекламы Google.
  • Хакеры похитили активы на $784 000 у криптовалютной компании с помощью SIM-свопинга.
  • В Великобритании постановили конфисковать свыше £490 000 в биткоине у экс-администратора Silk Road.
  • Специалисты обнаружили в даркнете продажу COVID-сертификатов европейского образца за криптовалюту.
  • Операторы вымогателя Conti похитили данные клиентов фирмы Graff, среди которых Трамп и Бекхэм.
  • Участники токенсейла AnubisDAO потеряли почти $60 млн.
  • Токен по мотивам «Игры в кальмара» за несколько минут обвалился с $2856 почти до нуля, однако позже снова стал расти. Эксперты предупреждают о возможном скаме, а Binance расследует деятельность проекта. 

Что почитать на выходных?


ForkLog рассказывает, как работает даркнет-рынок персональных данных, а также о том, кто и с какой целью покупает эту информацию.


https://forklog.com/kak-ustroen-chernyj-rynok-dannyh-kto-prodaet-kto-pokupaet-i-mozhno-li-zashhitit-sebya/
# Экономика
По материалам: ForkLog

Последние новости

Светлана Лобода рассказала о своем возлюбленном: "Рядом с ним я девочка"
Светлана Лобода рассказала о своем возлюбленном: "Рядом с ним я
В Ангарске мужчина поджег дачу бывшей жены после ссоры
В Ангарске мужчина поджег дачу бывшей жены после ссоры
541 случай заражения коронавирусом зафиксировали в Иркутской области за сутки
541 случай заражения коронавирусом зафиксировали в Иркутской области
Девушка сразу поняла, что муж ей изменяет, когда увидела родимое пятно у ребенка
Девушка сразу поняла, что муж ей изменяет, когда увидела родимое
Ученые нашли редкого краба, которому больше 100 миллионов лет и он видел динозавров, но сохранился до наших дней
Ученые нашли редкого краба, которому больше 100 миллионов лет и он
Создатели Blair Witch и The Medium работают над новым крупным проектом
Создатели Blair Witch и The Medium работают над новым крупным проектом
Все загрузочные экраны Xbox – с первой консоли до Xbox Series X | S
Все загрузочные экраны Xbox – с первой консоли до Xbox Series X | S
В Forza Horizon 5 больше 700 тысяч игроков по раннему доступу
В Forza Horizon 5 больше 700 тысяч игроков по раннему доступу
Утечка данных VPN-сервисов, блокировка соцсетей в Узбекистане и другие события кибербезопасности
Утечка данных VPN-сервисов, блокировка соцсетей в Узбекистане и
Horizon: Forbidden West / Horizon 2: Forbidden West / Horizon: Запретный Запад
Horizon: Forbidden West / Horizon 2: Forbidden West / Horizon:
Elden Ring
Elden Ring
Evil Dead: The Game
Evil Dead: The Game

Топ на сегодня

Екатерина Гордон: «Будем требовать наказания по всей строгости закона»
Екатерина Гордон: «Будем требовать наказания по всей строгости закона»
Линда Хевард-Миллс — о том, когда закончится пандемия: «Каждый год будем делать новые вакцины»
Линда Хевард-Миллс — о том, когда закончится пандемия: «Каждый год
14 сериалов ноября: корейский триллер, возвращение Декстера, смелое переосмысление сказок Пушкина и не только
14 сериалов ноября: корейский триллер, возвращение Декстера, смелое
Сообщество Free TON создаст публичный некоммерческий фонд и сожжет 3 млрд TON Crystal
Сообщество Free TON создаст публичный некоммерческий фонд и сожжет 3
Замена масла в коробке механика Renault Logan
Замена масла в коробке механика Renault Logan

Еще по теме

Российским кредиторам разрешили брать данные из «ВК» и «Одноклассников»
LinkedIn могут заблокировать в течение недели
Суд подтвердил блокировку соцсети LinkedIn в России
Соцсеть социальная сеть Linkedin официально заблокирована по решению Роскомнадзора