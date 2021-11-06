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В Ангарске мужчина поджег дачу бывшей жены после ссоры

В Ангарске мужчина поджег дачу бывшей жены после ссоры

Ночью 5 ноября в полицию сообщили о возгорании дачи в одном из садовых товариществ Ангарского городского округа. Прибывшие на место пожарные не дали огню распространиться на соседние постройки, но само строение сгорело полностью.


Предполагаемого виновника установили, им оказался 41-летний иркутянин. Он пояснил, что он облил дачу бензином и поджег. Дом принадлежал его бывшей жене. Свой поступок мужчина объяснил обидой после ссоры с ней.

Проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленное уничтожение имущества, совершенное путем поджога».


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По материалам: irk

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