В Ангарске мужчина поджег дачу бывшей жены после ссоры

Ночью 5 ноября в полицию сообщили о возгорании дачи в одном из садовых товариществ Ангарского городского округа. Прибывшие на место пожарные не дали огню распространиться на соседние постройки, но само строение сгорело полностью.





Предполагаемого виновника установили, им оказался 41-летний иркутянин. Он пояснил, что он облил дачу бензином и поджег. Дом принадлежал его бывшей жене. Свой поступок мужчина объяснил обидой после ссоры с ней.

Проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленное уничтожение имущества, совершенное путем поджога».



