В Бирюсинске Тайшетского района в январе откроется новая школа на 520 мест

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев осмотрел новую школу в городе Бирюсинске Тайшетского района. Здание на 520 мест готовится к открытию 14 января 2022 года.

Игорь Кобзев:

– Очень хороший проект, в новой школе и детям, и учителям будет просторно и комфортно. Сейчас работаем над тем, чтобы сразу после новогодних каникул дети могли прийти в новую школу. Необходимо завершить все недоделки: отрегулировать сантехнику и оборудование, установить сетки на окнах в спортзале и другое. Сразу после открытия по видеосвязи проведу встречу с трудовым коллективом и родительским комитетом.

Школу на 520 мест в Бирюсинске начали строить в 2019 году по государственной программе «Развитие образования». Из областного и местного бюджетов на эти цели направлено 523,5 миллиона рублей. Сейчас в новом здании площадью почти 14 тысяч квадратных метров завершают сборку мебели, устанавливают необходимое оборудование.

Максим Парфенов, министр образования региона:

– В школе помимо спортивного зала есть зал для занятий хореографией, оснащенный зеркалами, во многих кабинетах предусмотрены световые окна, которые делают классы светлее, расширяют пространство и позволяют из коридора увидеть, как идет урок. В актовом зале установлен телефон яркого красного света, по которому можно сразу позвонить на 112 в случае происшествия.

Кроме того, находясь с рабочим визитом в Тайшетском районе 6 ноября, Игорь Кобзев посетил еще один объект – школу в селе Шелехово. В здании проводится капитальный ремонт.

Шелеховская средняя общеобразовательная школа, рассчитанная на 152 человека, была построена в 1975 году. Она включает основное здание и здание интерната, его возвели в 1980-м. Оба строения нуждаются в капитальном ремонте. Работы начали в июне 2021 года, их проводят по программе «Развитие образования». Стоимость составляет 78,6 миллиона рублей.

В настоящий момент работы выполнены на 55%. На объекте трудятся 13 человек, уже заменили кирпичную кладку на трех участках стен, в подвале провели герметизацию и возвели перегородки, устроили отмостки. Продолжаются демонтажные работы, ремонт кровли, оштукатуривание фасада.

Как доложили главе региона, работы на основном здании завершат в середине сентября 2022 года. Есть потребность в узких специалистах. Губернатор поручил министерству образования области рассмотреть возможность направить в 2022 году в Шелеховскую СОШ по программе «Земский учитель» двух педагогов – логопеда и дефектолога. Игорь Кобзев подчеркнул, что будет лично контролировать ход работ и до окончания капитального ремонта посетит эту площадку.