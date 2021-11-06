В Forza Horizon 5 больше 700 тысяч игроков по раннему доступу





Примерно сутки прошли с момента, когда Forza Horizon 5 была запущена для игроков во всех регионах в рамках раннего доступа. Играть сейчас в новый гоночный проект Forza могут игроки, которые приобрели полную версию проекта (за $99,99) или которые приобрели расширение для стандартной версии из Game Pass ($44,99).

Похоже, что количество активных игроков в Forza Horizon 5 уже перевалило за 700 тысяч пользователей. В Twitter аккаунт Snap Blast PLAY следит за ростом числа игроков в Forza Horizon 5, и максимально зафиксированная им цифра на данный момент – 710,030 игроков.



Отметим, что 9 ноября к игре Forza Horizon 5 смогут присоединиться все желающие по подписке Game Pass (или которые приобрели не премиальные версии игры), именно в этот день состоится полноценный официальный релиз гонки.

Прошлая часть серии, Forza Horizon 4, набрала 2 миллиона игроков за неделю после релиза.