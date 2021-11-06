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В Game Pass на Xbox доступны 6 игр из ТОП-10 этого года

В Game Pass на Xbox доступны 6 игр из ТОП-10 этого года


Подписка Xbox Game Pass в этом году радует действительно качественными новинками. Это напрямую сопряжено с тем, что качество игр от самого издательства Xbox в 2021 году находится на высоком уровне.

Если сейчас зайти на сайт Opencritic, который является агрегатором рецензий крупнейших игровых СМИ, и посмотреть ТОП-10 игр и DLC для Xbox One за этот год (по Xbox Series X | S картина примерно схожая), можно обнаружить, что 6 из них доступны в подписке Game Pass. При этом многие из этих игр доступны там прямо со дня релиза.

Следующим образом выглядит ТОП-10 игр для Xbox One по Opencritic прямо сейчас (жирным выделены игры, которые доступны в Game Pass):



Forza Horizon 5



Psychonauts 2



It Takes Two (только для Game Pass Ultimate, за счет EA Play)



Streets Of Rage 4 — Mr. X Nightmare (в ТОПе DLC, сама игра доступна в Game Pass)



Death’s Door



Undernauts: Labyrinth of Yomi



Football Manager 2022



Tales of Arise



Quake (2021 Remaster)



Moving Out: Movers in Paradise (в ТОПе DLC, сама игра была в Game Pass ранее в этом году)

Игра Moving Out в списке проектов Games With Gold этого месяца.

Если взять только игры из этого ТОПа, то 6 из 10 доступны в Game Pass.

Отметим, что Football Manager 2022 пока не вышел, его релиз состоится на следующей неделе, как и полноценный релиз Forza Horizon 5.

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

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