В Game Pass на Xbox доступны 6 игр из ТОП-10 этого года
Подписка Xbox Game Pass в этом году радует действительно качественными новинками. Это напрямую сопряжено с тем, что качество игр от самого издательства Xbox в 2021 году находится на высоком уровне.
Если сейчас зайти на сайт Opencritic, который является агрегатором рецензий крупнейших игровых СМИ, и посмотреть ТОП-10 игр и DLC для Xbox One за этот год (по Xbox Series X | S картина примерно схожая), можно обнаружить, что 6 из них доступны в подписке Game Pass. При этом многие из этих игр доступны там прямо со дня релиза.
Следующим образом выглядит ТОП-10 игр для Xbox One по Opencritic прямо сейчас (жирным выделены игры, которые доступны в Game Pass):
Forza Horizon 5
Psychonauts 2
It Takes Two (только для Game Pass Ultimate, за счет EA Play)
Streets Of Rage 4 — Mr. X Nightmare (в ТОПе DLC, сама игра доступна в Game Pass)
Death’s Door
Undernauts: Labyrinth of Yomi
Football Manager 2022
Tales of Arise
Quake (2021 Remaster)
Moving Out: Movers in Paradise (в ТОПе DLC, сама игра была в Game Pass ранее в этом году)
Игра Moving Out в списке проектов Games With Gold этого месяца.
Если взять только игры из этого ТОПа, то 6 из 10 доступны в Game Pass.
Отметим, что Football Manager 2022 пока не вышел, его релиз состоится на следующей неделе, как и полноценный релиз Forza Horizon 5.