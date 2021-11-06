В Италии коэффициент распространения COVID-19 превысил эпидемиологический порог

12:52 Автор: Александр Тараканов

В Италии коэффициент распространения COVID-19 увеличился с 0,86 до 1,15, что означает «превышение эпидемиологического порога». Число заболеваний коронавирусом нового типа в неделю на 100 тысяч жителей в среднем по стране выросло с 46 до 54. Это следует из сообщения Высшего института здоровья (Iss) и Минздрава с итогами эпидемиологического мониторинга в период с 29 октября по 4 ноября, пишет Adnkronos.

В нем отмечается, что заполняемость отделений интенсивной терапии больниц повысилась с 3,7 процента до 4 процентов, а в других отделениях, отведённых под больных с COVID-19, — с 4,5 процента до 5,3 процента. По результатам мониторинга во всех областях и автономных провинциях Италии уровень эпидемиологической опасности признан «умеренным», но в Апулии и Кампании «имеется риск его дальнейшего роста».

Около четверти новых случаев COVID-19 в Италии приходится на тех, кто моложе 20 лет

По мнению руководителя Iss Сильвио Брусаферро, пишет в свою очередь Askanews, ситуация с COVID-19 в Италии «отражает общую картину происходящего в Европе, которая характеризуется сильной и очень сильной циркуляцией вируса в отдельных странах». Но в Италии удаётся сдерживать эпидемиологическую кривую благодаря тому, что большая часть населения уже вакцинирована от коронавируса.

По официальным данным, число прошедших курс иммунизации в стране составляет 45 060 273, что соответствует 83,43 процента населения старше 12 лет.



216