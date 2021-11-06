В Казачинско-Ленском районе погиб пассажир въехавшего в столб Mercedes-Benz

6 ноября ночью в посёлке Улькан Казачинско-Ленского района произошло ДТП. Предварительно установлено, что водитель автомобиля Mercedes-Benz не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в железобетонный столб световой опоры.

В результате происшествия 26-летний молодой человек, находившийся на заднем сиденье иномарки, скончался на месте. Второй пассажир, 21-летний местный житель, доставлен в больницу.

Проверка по факту автоаварии продолжается. Полицейские устанавливают все причины и условия произошедшего.



