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В Казачинско-Ленском районе погиб пассажир въехавшего в столб Mercedes-Benz

6 ноября ночью в посёлке Улькан Казачинско-Ленского района произошло ДТП. Предварительно установлено, что водитель автомобиля Mercedes-Benz не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в железобетонный столб световой опоры.

В результате происшествия 26-летний молодой человек, находившийся на заднем сиденье иномарки, скончался на месте. Второй пассажир, 21-летний местный житель, доставлен в больницу.

Проверка по факту автоаварии продолжается. Полицейские устанавливают все причины и условия произошедшего.


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По материалам: irk

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