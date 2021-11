В Китае арестовали 31 майнера Filecoin с конфискацией $62,5 млн

Китайские правоохранители округа Фучжоу провинции Фуцзянь арестовали 31 сотрудника компании IPFS Union, связанной с майнингом криптовалюты Filecoin (FIL). Об этом сообщает маркетинговый директор HashKey Hub Мо Ли со ссылкой на местные СМИ.

It got nothing to do with filecoin itself, one of its mining machine distributor got involved with pyramid scheme , so got ipfsunion in trouble