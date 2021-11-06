В посёлке Железнодорожный Усть-Илимского района открыли новый фельдшерско-акушерский пункт

Новый фельдшерско-акушерский пункт открылся в посёлке Железнодорожный Усть-Илимского района. Его возвели взамен ветхого, закрытого еще 2017 году из-за аварийного состояния здания. Тогда всех пациентов перенаправили на прием в Железнодорожную врачебную амбулаторию. Жители поселка были недовольны, ведь амбулатория находится на значительном расстоянии от места их жительства. Неоднократно обращения с просьбой исправить ситуацию поступали в адрес депутатов Закcобрания от территории Артёма Лобкова и Виталия Пететолчина, администрации Усть-Илимского района и главы посёлка.

Артем Лобков:

— Когда фельдшерско-акушерский пункт закрыли, программа по строительству ФАПов в Иркутской области уже была сформирована. Общая потребность составляла более 300 медпунктов по всей территории Приангарья. У нас была задача включить новый объект на проходное место. С мэром Усть-Илимского района Яковом Макаровым, а также моим коллегой Виталием Перетолчиным в течение четырех лет поднимали этот вопрос при каждой возможности. Мы написали десятки писем, благодаря совместной работе нам удалось получить финансирование на строительство ФАПа в 2021 году. В итоге на его постройку и оснащение направили более 10 миллионов рублей.

Новый ФАП включает пять модулей. Первый из них — входная группа. Просторный тёплый коридор позволяет вместить большое число посетителей, сохраняя при этом социальную дистанцию. Далее следуют кабинет приёма фельдшера, прививочный и процедурный кабинеты, помещение для обеззараживания медицинских отходов. Имеются в здании хозяйственная комната для уборочного инвентаря, комната для отдыха персонала. ФАП подключён к горячему и холодному водоснабжению, имеет централизованную систему отопления.

Для удобства граждан из маломобильных групп медицинский пункт оснащён пандусами и специализированной туалетной комнатой. Проведён интернет, подключена общая медицинская информационная система, работает система видеонаблюдения. Уже получена лицензия на осуществление медицинской деятельности: фельдшерской, акушерской, сестринского дела и вакцинации.