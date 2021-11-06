В России завершается экспертиза вакцины от COVID-19 для детей

18:43 Автор: Кристина Стащенко

Источник: РИА Новости

Мурашко также подчеркнул, что важно защитить от болезни несовершеннолетних.«Сегодня идёт экспертиза, завершается уже, новой лекарственной формы. Мы ожидаем, что в ближайшее время это будет доступно, поскольку растёт число обращений в связи с подъемом заболеваемости. Важно обеспечить защиту ребёнка», — сказал глава Минздрава.

Путин: лекарства от COVID-19 разработают в ближайшее время

В конце сентября стало известно, что в Минздрав РФ поступили документы на регистрацию вакцины от коронавирусной инфекции для подростков. Решение о регистрации вакцины от коронавируса для детей примут в течение двух недель, исследования находятся на финальной стадии, указали в министерстве. Если вакцину зарегистрируют, то препарат будут применять для защиты подростков от COVID-19 исключительно на добровольной основе и только с согласия родителей или иных законных представителей. Ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявлял, что для вакцинации детей концентрацию препарата «Спутник V» снизят в десять раз. В России проходит масштабная вакцинация против коронавируса. В настоящий момент в стране зарегистрировано пять вакцин от COVID-19. Это «Спутник V», «Спутник Лайт» «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», а также «КовиВак».

Ранее «Парламентская газета» разбиралась, в чём разница между российскими вакцинами от коронавируса.

638