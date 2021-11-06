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В России завершается экспертиза вакцины от COVID-19 для детей

В России завершается экспертиза вакцины от COVID-19 для детей

18:43  Автор: Кристина Стащенко


Источник: РИА Новости



В России завершается экспертиза новой лекарственной формы вакцины от COVID-19 для детей, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Об этом сообщает РИА Новости.    Мурашко также подчеркнул, что важно защитить от болезни несовершеннолетних.
 
«Сегодня идёт экспертиза, завершается уже, новой лекарственной формы. Мы ожидаем, что в ближайшее время это будет доступно, поскольку растёт число обращений в связи с подъемом заболеваемости. Важно обеспечить защиту ребёнка», — сказал глава Минздрава.   

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  В конце сентября стало известно, что в Минздрав РФ поступили документы на регистрацию вакцины от коронавирусной инфекции для подростков. Решение о регистрации вакцины от коронавируса для детей примут в течение двух недель, исследования находятся на финальной стадии, указали в министерстве.   Если вакцину зарегистрируют, то препарат будут применять для защиты подростков от COVID-19 исключительно на добровольной основе и только с согласия родителей или иных законных представителей.   Ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявлял, что для вакцинации детей концентрацию препарата «Спутник V» снизят в десять раз.   В России проходит масштабная вакцинация против коронавируса. В настоящий момент в стране зарегистрировано пять вакцин от COVID-19. Это «Спутник V», «Спутник Лайт» «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», а также «КовиВак».

Ранее «Парламентская газета» разбиралась, в чём разница между российскими вакцинами от коронавируса.

     

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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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