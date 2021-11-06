В восьми муниципалитетах Иркутской области планируют продлить каникулы в школах на неделю

6 ноября на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом губернатор Игорь Кобзев принял решение о продлении каникул в школах восьми муниципалитетов на одну неделю — с 8 по 14 ноября. Это Иркутск, Ангарск, Братск, Усть-Илимск, Усолье-Сибирское, Черемхово, Свирск, Жигаловский район. В двух муниципалитетах Нукутский и Эхирит—Булагатский район — только в районных центрах. Решение пока обсуждается, указ не подписан.

С 8 ноября в регионе продлится и расширится действие QR-кодов. Теперь их будут требовать при входе не только в ТРЦ, но в организации общепита, музеи, зоопарки, кинотеатры, театры, иные развлекательные организации, организации торговли непродовольственными товарами, фитнес-центры.

По данным на 6 ноября, за последние сутки в Иркутской области заболел коронавирусом 541 человек. Умерли 28 человек с ковидом. В больницах на лечении остаются 5 026 жителей.

На федеральном уровне нерабочие дни продлевать не планируют, регионы принимают решение самостоятельно. О решении продлить нерабочие дни сообщили пять областей: Новгородская, Челябинская, Курская, Брянская, Томская и Смоленская.

UPD 22:23: в новость внесены правки о муниципалитетах.

Дмитрий Песков призвал не верить слухам о возможном продлении нерабочих дней после 7 ноября

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