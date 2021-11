Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 – игра, разрабатываемая Hardsuit Labs и издаваемая Paradox Interactive. Разворачиваясь в сеттинге World of Darkness от White Wolf Publishing, игра основана на настольной ролевой игре Vampire: The Masquerade от White Wolf, и является сиквелом к ролевой игре Vampire: The Masquerade – Bloodlines (2004). Действие происходит в Сиэтле 21 века. Герой игры – человек, который был убит, затем возрожден в виде «слабокровного» (thinblood) вампира с относительно слабыми вампирскими способностями. Bloodlines 2 будет игрой от 1-го лица, иногда переключающейся на вид от 3-го лица. Игрок назначит персонажу одну из трех уникальных и обновляемых сил – слабокровных дисциплин. Позже он присоединиться к одному из 5 полнокровных кланов. Релиз Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 запланирован на март 2020 года для платформ Windows, PlayStation 4 и Xbox One.

Геймплей

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 представляется от 1-го лица, а для контекстуальных активностей типа специфических атак переключается на вид от 3-го лица. Перед игрой создается вампирский персонаж, дается возможность выбора предыстории персонажа. В качестве предыстории предложены бариста (по умолчанию, без бонусов), криминал, коронер или полицейский офицер. Каждая опция влияет на диалоги и возможности взаимодействия с игровым миром.

После начала игры слабокровный должен выбрать одну из 3 обновляемых Дисциплин (вампирских сил): Чироптеран (способность парения и вызова летучих мышей), Ментализм (способность левитации предметов и людей), Туман (способность призывать туман для атаки и сокрытия персонажа, превращение в туман для передвижения сквозь небольшие пространства). Со временем слабокровный сможет присоединиться к одному из 5 полнокровных кланов, что даст ему доступ к специфическим дисциплинам и обновлениям данного клана, дополняющим изначальные слабокровные дисциплины. Хотя некоторые силы в кланах дублируются, нет двух кланов с одинаковой комбинацией дисциплин. Клан Бруха может улучшать физическую силу ради урона (Потенция) и скорость (Быстрота). Тремеры могут использовать кровавую магию для боя (Тауматургия) и улучшения чувств (Оспекс). Тореадоры также обладают Быстротой и могут управлять поклонением и преданностью других (Присутствие). Вентру могут поглощать или отражать атаки (Стойкость) и контролировать чужую волю (Доминирование). Малкавиане тоже используют Оспекс, могут ослаблять разум жертв (Дементация). Другие кланы будут включены после релиза.

Игрок может участвовать в побочных миссиях, отдельных от главной истории. Некоторые побочные миссии можно найти посредством исследований. У игрока есть мобильный телефон, он может писать текстовые сообщения неигровым персонажам, чтобы получать информацию, ведущую к другим миссиям. С врагами можно разбираться насильственно, избегать их с помощью стелса или даже соблазнять, имея достаточные способности. Также, присутствует несколько фракций, с которыми игрок может заключать союзы. Возможно присоединение к нескольким фракциям одновременно, сохранение верности или работа против фракции изнутри. Некоторые фракции, при определенных действиях игрока, отказываются с ним работать.

Кровь необходима для выживания. Игрок может кормиться живыми существами, выпивая часть их крови или всю кровь. Также кровь можно получать от крыс и из емкостей с кровью. Усиленные вампирские чувства можно использовать для ощущения Резонансов в крови человеческих жертв. Резонансы дают информацию про их текущее эмоциональное состояние – страх, желание, боль, злость или радость. Кормление определенными резонансами дает игроку временные усилия, например, повышение силы контактных атак или способность соблазнения. Повторяемое потребление определенного резонанса может дать перманентные улучшения, называемые Заслугами.

Игрок штрафуется за использование определенных вампирских способностей перед свидетелями. Выявление существования способностей, в конечном счете, привлекает полицию. Постоянное нарушение маскарада ведет к тому, что гражданские люди абсолютно избегают выходов на улицу, а игрок становится объектом охоты других вампиров. У игрока есть очки человечности, представляющие человечность вампира. Некоторые действия, как то убийства невиновных, снижают количество очков человечности. Пониженный показатель человечности приближает игрока к превращению в бездумного зверя.

Сеттинг

Действие Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 происходит в Сиэтле в 21 веке, в период рождественских праздников. Происходя в «Мире тьмы», игра изображает мир, где вампиры, оборотни, демоны и другие существа формируют человеческую историю. Вампиры связаны кодом, поддерживающим их секретность (запрещено использовать вампирские способности перед людьми), избегают ненужных убийств (чтобы сохранить последние остатки своей человечности). Вампиры поделены на 7 кланов вампирского правительства Камарильи. У кланов есть характерные признаки и способности. Тореадоры наиболее близки к человечеству, питают страсть к культуре. Вентру – благородные, могучие лидеры; Бруха – идеалисты, превосходные в бою. Малкавиане – проклятые безумием, или одаренные проницательностью. Гангрелы – одиночки, настроенные на свою анималистическую природу. Тремеры используют боевую магию. Носферату – монстры, вынужденные вести жизнь в тени, чтобы избежать человечества. Кланы вольно объединены верой в цели Камарильи и противостоят Шабашу: вампирам, наслаждающимся своей природой, дающим волю своему внутреннему зверю. Анархи – фракция идеалистичных вампиров, противостоящих политической структуре Камарильи, верящих в то, что сила должна быть общей для всех вампиров.

Главным персонажем Bloodlines 2, которым управляет игрок, является новоиспеченный слабокровный вампир. Он становится вампиром в начале игры, когда преступные вампиры нападают на людей. Слабокровные – это современный, ослабленный вид вампиров, к которому полнокровные вампиры относятся снисходительно и пренебрежительно. В отличие от полнокровных, слабокровные могут поглощать человеческую еду (хотя в ограниченных количествах), и более устойчивы к воздействию солнечного света. Так как Сиэтл лишь недавно попал под контроль Камарильи, здесь больше вампиров, терпимых к слабокровным.

Сюжет

Игровой персонаж является одним из ряда людей, превращенных в вампиров в ходе Массового Охвата: инцидента, в котором преступные вампиры открыто напали на людей, нарушив Маскарад и вызвав разногласия среди городских групп вампиров.

Разработка

Предыстория

Релиз Vampire: The Masquerade – Bloodlines в 2004 году был относительно провальным. В начале было продано менее 100,000 копий, игра конкурировала с сиквелами: Half-Life 2, Halo 2 и Metal Gear Solid 3: Snake Eater. Эта игра была последней в линейке разработок Troika Games, положительно принятых критиками, но страдала от технических проблем и низких продаж. Вскоре после релиза Troika закрылась. В 2004 году тогдашний директор Леонард Боярский сказал, что команда хотела бы выпустить сиквел, но такое решение может принять только издатель, Activision. Перед закрытием Troika начала разработку прототипа, основанного на других настольных ролевых играх от White Wolf, Werewolf: The Apocalypse. У прототипа была та же вселенная, что в Vampire: The Masquerade. Первая часть Bloodlines превратилась в культовую классику. За десять с лишним лет фанаты сделали много исправлений технических проблем игры в виде патчей.

В октябре 2015 года издатель видеоигр Paradox Interactive купил White Wolf, тем самым получив права на Bloodlines. Затем глава Paradox Фредрик Вестер подтвердил возможность сиквела: «когда будет подходящее время, я думаю, сиквел найдет свое место на рынке».

Производство

Вскоре после перехода компании White Wolf в собственность Paradox Interactive, сиэтлский разработчик, креативный директор Hardsuit Labs Кай'ай Клуни убедил одного из основателей компании, Энди Киплинга, предложить Paradox идею сиквела к Bloodlines. Клуни заключил контракт с писателем Bloodlines Брайаном Мицодой. Вскоре была организована встреча, и Мицода стал ведущим писателем сиквела, Кара Эллисон стала старшим писателем, игровой дизайнер Крис Авеллон писателем. Композитор первой игры Рик Шаффер снова стал главным композитором. Продюсер Кристиан Шлюттер сказал: «Когда мы, Paradox, приобрели интеллектуальную собственность, мы увидели в Bloodlines жемчужину с короны… затем Hardsuit Labs предложила идеальную концепцию, с участием первоначального писателя. Всё произошло быстрее, чем мы ожидали». Внутренним кодовым названием проекта было «Project Frasier» (отсылка к сиэтлскому ситкому Frasier).

Эллисон сказала, что на сюжет и игровые фракции повлияли конфликты за современную идентичность Сиэтла, между его традиционной музыкой, культурой и современными разработками от больших корпораций. Мицода сказала: «Тут следующая идея: Сиэтл может меняться до тех пор, когда перестанет быть Сиэтлом. Мы сделали во фракциях аспекты старого и нового». Эллисон сказала, что команда хотела уйти от «мужского пауэр-фэнтези» Bloodlines, чтобы охватить более широкую аудиторию. Также команда хотела массового охвата, чтобы показать превращение человека в вампира, то, как люди с разными предысториями реагируют на свою трансформацию, продолжая иметь родственников.

Игра дает игроку возможность принятия решений по тому, как играть за персонажа, но Шлюттер назвал эти возможности «предпочтением зла», так как протагонист не является героем, ведь вампиры паразитируют на человечестве. Мицода отметил, что тон игры модернизирован под современную аудиторию, но по-прежнему верен исходной комбинации нуара, персональной драмы, политических интриг и юмора.

Малкавиане, популярный клан прошлой игры, возвращены. Клан проклят безумием, открывающим знание будущего или невидимых событий и секретов, хотя не обязательно с контекстом, дающим понять это знание. В их диалогах возможны отсылки на события прошлой игры, которые еще не произошли. Как в прошлой игре, диалоги малкавиан написаны в конце производства, поскольку Мицода заявил, что сценарий надо завершить, прежде чем его можно будет переписывать под точку зрения малкавиан. Поскольку малкавианский клан популярен, его всегда планировали включить в Bloodlines 2, но его ментальную болезнь изобразили с меньшим комическим эффектом, чтобы отразить изменение реальных общественных взглядов на тему. Мицода сказал, что была задача показать «более темный аспект» разделения сети прозрений и паранойи. Чтобы достовернее изобразить психическое заболевание, команда изучила медицинские публикации и реальные случаи психических заболеваний.

Хотя игровой персонаж частично переносит солнечный свет, разработчики решили всю игру проводить ночью. Они экспериментировали с циклом дня и ночи, где солнечный свет являлся препятствием, но решили, что цикл затрудняет получение удовольствия. Мицода сказал, что бой был главной задачей, команда хотела улучшить прошлую игру, рассматриваемую ей как «не очень хорошую».

Релиз

Первый тизер Bloodlines 2 появился в феврале 2019 года с выходом приложения свиданий «Tender», созданного Paradox. Приложение предлагало использовать «алгоритм родственных душ» и просило группу крови пользователя, прежде чем предложить соответствия из ближайших больных людей. На стриме по Twitch.tv, а позже в официальном аккаунте Paradox в Twitter, показали записку от вымышленного директора Tender Малькольма Чандлера, предлагающую готовиться к 21 марта 2019 года в Сан-Франциско – дате, когда была официально представлена игра.

Релиз планируется в марте 2020 года на Windows, PlayStation 4 и Xbox One. Будет 3 разных версии для предварительного заказа: Стандартная, Несанкционированная и Кровавая Луна. В них войдут 2 сюжетных DLC и расширение «Season of the Wolf», посвященное оборотням. Также, в Несанкционированной версии и выше будут игровые предметы, отсылающие к таким персонажам Bloodlines, как Жаннетта Воэрман и Дамзел.