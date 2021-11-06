Вестник институционала: FTX привлекла $420 млн, а Mythical Games оценили в $1,25 млрд

Криптовалютная индустрия привлекает все большее число институциональных игроков. Об этом говорят и новые инвестиции в инфраструктуру, и все более пристальное внимание, которое компании проявляют к биткоину как классу активов. Наиболее важные события последних недель — в обзоре ForkLog.

Биржа FTX привлекла $420 млн при оценке в $25 млрд

Биткоин-биржа FTX закрыла раунд финансирования Серии В-1 на сумму $420,69 млн, после которого рыночная оценка компании достигла $25 млрд.

Его участниками стали 69 инвесторов, среди которых Temasek, Sequoia Capital, Sea Capital, IVP, ICONIQ Growth, Tiger Global, Ribbit Capital, Lightspeed Venture Partners, а также фонды под управлением инвестиционного гиганта BlackRock.

По словам основателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида, команда ставит цель построить «прозрачную и соответствующую нормативным правилам криптовалютную платформу».

Инфраструктурная блокчейн-платформа Alchemy привлекла $250 млн при оценке в $3,5 млрд

Позиционирующая себя как Amazon Web Services в мире криптовалют платформа для блокчейн-разработчиков Alchemy привлекла $250 млн по итогам раунда финансирования Серии С. Стартап получил оценку в $3,5 млрд.

Инвестраунд возглавила Andreessen Horowitz (a16z). Также в нем участвовали Lightspeed, Redpoint, Coatue, Addition, DFJ и Pantera Capital.

Привлеченные средства фирма направит на расширение доступа к своим инструментам для всех разработчиков, создание образовательных ресурсов и укрепление инфраструктуры. Предполагается открытие новых офисов в США и других странах мира, а также увеличение числа поддерживаемых блокчейнов.

Основанная в 2017 году фирма предоставляет широкий спектр инструментов для создания децентрализованных бирж и платформ невзаимозаменяемых токенов (NFT): от управления нодами до так называемого мониторинга функциональности приложений.

Разработчик NFT-игр Mythical Games привлек $150 млн при оценке в $1,25 млрд

Mythical Games привлекла $150 млн для запуска многопользовательской игры Blankos Block Party с NFT, а также платформы для создания подобных приложений.

Раунд финансирования Серии C возглавила a16z. В нем приняли участие биткоин-биржи FTX и Binance, а также фирмы D1 Capital, RedBird Capital и The Raine Group.

Оценка Mythical Games достигла $1,25 млрд.

CoinList привлекла $100 млн при оценке в $1,5 млрд

Платформа для проведения токенсейлов и криптовалютная биржа CoinList привлекла $100 млн в рамках раунда финансирования Серии А. Оценка компании достигла $1,5 млрд.

Раунд возглавили Accomplice VC и Agman Partners. В нем также участвовали Alphemy Capital, CMT Digital, GoldenTree Asset Management и другие.

Привлеченные средства направят на расширение команды и масштабирование деятельности.

NFT-проект The Sandbox привлек $93 млн на создание метавселенной

Гонконгская гейминговая платформа The Sandbox привлекла $93 млн в раунде финансирования, возглавляемом Vision Fund 2 от SoftBank.

Доступное для iOS, Android и Windows приложение позволяет создавать собственную вселенную внутри игры, используя различные элементы.

Привлеченные средства помогут The Sandbox добавить NFT в игровой процесс. Это позволит пользователям монетизировать созданные ими элементы при помощи экосистемы Ethereum.

Криптоброкер Voyager привлек $75 млн от Alameda Research Сэма Бэнкмана-Фрида

Криптовалютный брокер Voyager Digital привлек $75 млн от венчурной компании Alameda Research Сэма Бэнкмана-Фрида. Стороны подчеркнули, что речь идет о стратегических инвестициях.

Сделка позволит брокеру расширить программу вознаграждений.

Разработчик NFT-игр Animoca Brands привлек $65 млн при оценке в $2,2 млрд

Гонконгский провайдер блокчейн-игр Animoca Brands привлек $65 млн. Оценка компании достигла $2,2 млрд.

В число инвесторов вошли Liberty City Ventures, Ubisoft Entertainment, Sequoia China, Dragonfly Capital, Com2uS, Kingsway Capital, 10T Holdings, основатель Tron Джастин Сан и другие.

Привлеченные средства направят на финансирование стратегических инвестиций, разработки продуктов и лицензий на интеллектуальную собственность.

Криптобиржа AscendEX привлекла $50 млн от Polychain Capital и других инвесторов

Базирующаяся в Сингапуре криптовалютная биржа AscendEX привлекла $50 млн в рамках раунда финансирования Серии B. Его возглавили Polychain Capital и инвестиционная компания Hack VC.

В раунде также участвовали Alameda Research, Jump Capital, Uncorrelated Ventures, Eterna Capital, Acheron Trading, Nothing Research и Palm Drive Capital.

Привлеченные средства направят на ускорение выхода на международный рынок и стимулирование дальнейших инноваций в продуктах.

Криптовалютный стартап Worldcoin Сэма Альтмана привлек $25 млн при оценке в $1 млрд

Берлинский стартап Worldcoin, стоящий за запуском одноименной криптовалюты, привлек $25 млн в рамках раунда финансирования, который возглавила a16z. Инвесторы оценили его стоимость в $1 млрд.

В раунде также приняли участие Coinbase Ventures, Digital Currency Group и группа бизнес-ангелов, в том числе Бэнкман-Фрид и соучредитель LinkedIn Рид Хоффман.

Кроссчейн-биржа zkLink привлекла $8,5 млн

Децентрализованная кроссчейн-биржа zkLink на базе технологии второго уровня ZK-Rollups привлекла $8,5 млн посевных инвестиций.

Раунд финансирования возглавила Republic Crypto, в нем также участвовали Arrington Capital, DeFi Alliance, Huobi Ventures, Ascensive Assets, Morningstar Ventures, GSR и Marshland Capital.

Привлеченные средства направят на расширение команды, запуск основной сети и добавление поддержки новых функций на платформе.

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