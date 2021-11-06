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Вестник институционала: FTX привлекла $420 млн, а Mythical Games оценили в $1,25 млрд

Вестник институционала: FTX привлекла $420 млн, а Mythical Games оценили в $1,25 млрд


Криптовалютная индустрия привлекает все большее число институциональных игроков. Об этом говорят и новые инвестиции в инфраструктуру, и все более пристальное внимание, которое компании проявляют к биткоину как классу активов. Наиболее важные события последних недель — в обзоре ForkLog.


Биржа FTX привлекла $420 млн при оценке в $25 млрд


Биткоин-биржа FTX закрыла раунд финансирования Серии В-1 на сумму $420,69 млн, после которого рыночная оценка компании достигла $25 млрд.


Его участниками стали 69 инвесторов, среди которых Temasek, Sequoia Capital, Sea Capital, IVP, ICONIQ Growth, Tiger Global, Ribbit Capital, Lightspeed Venture Partners, а также фонды под управлением инвестиционного гиганта BlackRock.


По словам основателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида, команда ставит цель построить «прозрачную и соответствующую нормативным правилам криптовалютную платформу».


Инфраструктурная блокчейн-платформа Alchemy привлекла $250 млн при оценке в $3,5 млрд


Позиционирующая себя как Amazon Web Services в мире криптовалют платформа для блокчейн-разработчиков Alchemy привлекла $250 млн по итогам раунда финансирования Серии С. Стартап получил оценку в $3,5 млрд.


Инвестраунд возглавила Andreessen Horowitz (a16z). Также в нем участвовали Lightspeed, Redpoint, Coatue, Addition, DFJ и Pantera Capital.


Привлеченные средства фирма направит на расширение доступа к своим инструментам для всех разработчиков, создание образовательных ресурсов и укрепление инфраструктуры. Предполагается открытие новых офисов в США и других странах мира, а также увеличение числа поддерживаемых блокчейнов.


Основанная в 2017 году фирма предоставляет широкий спектр инструментов для создания децентрализованных бирж и платформ невзаимозаменяемых токенов (NFT): от управления нодами до так называемого мониторинга функциональности приложений.


Разработчик NFT-игр Mythical Games привлек $150 млн при оценке в $1,25 млрд


Mythical Games привлекла $150 млн для запуска многопользовательской игры Blankos Block Party с NFT, а также платформы для создания подобных приложений.


Раунд финансирования Серии C возглавила a16z. В нем приняли участие биткоин-биржи FTX и Binance, а также фирмы D1 Capital, RedBird Capital и The Raine Group.


Оценка Mythical Games достигла $1,25 млрд.


CoinList привлекла $100 млн при оценке в $1,5 млрд


Платформа для проведения токенсейлов и криптовалютная биржа CoinList привлекла $100 млн в рамках раунда финансирования Серии А. Оценка компании достигла $1,5 млрд.


Раунд возглавили Accomplice VC и Agman Partners. В нем также участвовали Alphemy Capital, CMT Digital, GoldenTree Asset Management и другие.


Привлеченные средства направят на расширение команды и масштабирование деятельности.


NFT-проект The Sandbox привлек $93 млн на создание метавселенной


Гонконгская гейминговая платформа The Sandbox привлекла $93 млн в раунде финансирования, возглавляемом Vision Fund 2 от SoftBank.


Доступное для iOS, Android и Windows приложение позволяет создавать собственную вселенную внутри игры, используя различные элементы. 


Привлеченные средства помогут The Sandbox добавить NFT в игровой процесс. Это позволит пользователям монетизировать созданные ими элементы при помощи экосистемы Ethereum.


Криптоброкер Voyager привлек $75 млн от Alameda Research Сэма Бэнкмана-Фрида


Криптовалютный брокер Voyager Digital привлек $75 млн от венчурной компании Alameda Research Сэма Бэнкмана-Фрида. Стороны подчеркнули, что речь идет о стратегических инвестициях.


Сделка позволит брокеру расширить программу вознаграждений.


Разработчик NFT-игр Animoca Brands привлек $65 млн при оценке в $2,2 млрд


Гонконгский провайдер блокчейн-игр Animoca Brands привлек $65 млн. Оценка компании достигла $2,2 млрд.


В число инвесторов вошли Liberty City Ventures, Ubisoft Entertainment, Sequoia China, Dragonfly Capital, Com2uS, Kingsway Capital, 10T Holdings, основатель Tron Джастин Сан и другие.


Привлеченные средства направят на финансирование стратегических инвестиций, разработки продуктов и лицензий на интеллектуальную собственность.


Криптобиржа AscendEX привлекла $50 млн от Polychain Capital и других инвесторов


Базирующаяся в Сингапуре криптовалютная биржа AscendEX привлекла $50 млн в рамках раунда финансирования Серии B. Его возглавили Polychain Capital и инвестиционная компания Hack VC.


В раунде также участвовали Alameda Research, Jump Capital, Uncorrelated Ventures, Eterna Capital, Acheron Trading, Nothing Research и Palm Drive Capital.


Привлеченные средства направят на ускорение выхода на международный рынок и стимулирование дальнейших инноваций в продуктах.


Криптовалютный стартап Worldcoin Сэма Альтмана привлек $25 млн при оценке в $1 млрд


Берлинский стартап Worldcoin, стоящий за запуском одноименной криптовалюты, привлек $25 млн в рамках раунда финансирования, который возглавила a16z. Инвесторы оценили его стоимость в $1 млрд.


В раунде также приняли участие Coinbase Ventures, Digital Currency Group и группа бизнес-ангелов, в том числе Бэнкман-Фрид и соучредитель LinkedIn Рид Хоффман.


Кроссчейн-биржа zkLink привлекла $8,5 млн


Децентрализованная кроссчейн-биржа zkLink на базе технологии второго уровня ZK-Rollups привлекла $8,5 млн посевных инвестиций.


Раунд финансирования возглавила Republic Crypto, в нем также участвовали Arrington Capital, DeFi Alliance, Huobi Ventures, Ascensive Assets, Morningstar Ventures, GSR и Marshland Capital.


Привлеченные средства направят на расширение команды, запуск основной сети и добавление поддержки новых функций на платформе.


Также на ForkLog:


  • Алан Ховард и CMT Digital поддержали фонд на $100 млн с фокусом на метавселенную.
  • Платформа баг-баунти Immunefi привлекла $5,5 млн.
  • Проект Tulip Protocol на базе Solana привлек $5 млн.
  • Solana-платформа Synchrony Finance привлекла $4,2 млн.
  • Blockchain.com возглавил посевной раунд на $2 млн для Symbiosis Finance.
# Экономика
По материалам: ForkLog

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