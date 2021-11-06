Все загрузочные экраны Xbox – с первой консоли до Xbox Series X | S





В этом году игровая консоль Xbox празднует 20-летие. Юбилейной датой считается 15 ноября, и к ней Microsoft наверняка готовит интересные сюрпризы для игроков.

Но и игроки вспоминают историю Xbox. В частности, канал Data Radar опубликовал загрузочные экраны всех игровых консолей Xbox – от первой до Xbox Series X | S.

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Как отмечает автор видео, для всех загрузочных экранов был проведен апскейл до разрешения 4K и 60 FPS.