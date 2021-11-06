Выбор грузовых боксов: на что обратить внимание?





Современные автобагажники пользуются особым спросом благодаря своей вместительности, аэродинамическим характеристикам и соединению качественных материалов при производстве. Аксессуары актуальны в тех ситуациях, когда существует необходимость перевозки грузов, не помещающихся в стационарный багажник либо салон. Поскольку сейчас на рынке представлено большое количество вариантов, важно разобраться, как правильно подобрать бокс на крышу авто, чтобы не прогадать с покупкой.





Важные моменты при выборе

Объем. Самыми компактными и популярными считаются модели до 300 литров. Они подходят для транспортировки одежды, мебели в разобранном виде, определенного спортивного снаряжения, колясок, палаток и прочих вещей. Подобные багажники-лодки часто берут с собой для поездки в лес на выходные. Варианты емкостью 350-500 литров актуальны для перевозки лыж, сноубордов и т. п. Модели свыше 500 литров подходят для транспортировки тяжелых и больших объектов;

Дизайн. Эстетическая составляющая играет немаловажную роль, ведь особо приятно устанавливать аксессуар, который выгодно украшает экстерьер автомобиля. Многие производители предлагает приобрести кофр на крышу машины темного цвета (черный или графитовый), ведь подобное решение не будет выделять даже большие царапины на корпусе. Обтекаемая форма грузовой капсулы выглядит стильно, способствует снижению сопротивления ветра и избавлению от дополнительного гула во время езды;

Грузоподъемность. Распространенными являются варианты, способные выдержать либо 50 кг, либо 75 кг. В данном случае важно заранее продумать, какие вещи и в каком количестве будут перевозиться и сможет ли крыша имеющегося автомобиля справиться с такой нагрузкой;

Варианты открытия. Одностороннее открытие считается стандартным и позволяет добраться до содержимого бокса только с определенной стороны, тогда как двусторонние модели относятся к более универсальным и удобным.

Дабы выгодно купить автобокс на крышу автомобиля, необходимо обратить внимание и на его размеры, ведь высота и длина не должны приносить дискомфорт во время эксплуатации.





Где заказать доступный бокс?

Чтобы разобраться в том, подходит ли та или иная модель от определенного бренда Вашему авто, следует обратиться в интернет-магазин Bagazhnik.ua, который является официальным дистрибьютором шведской марки Thule и позволяет купить бокс Thule, на крышу на самых выгодных условиях. Предлагаемый ассортимент постоянно пополняется новыми разработками бренда, а доставка на продукцию бесплатна и реализуется по всей Украине.

Цена на автомобильный бокс на крышу зависит от используемых материалов при производстве, емкости и прочих моментов, но магазин Bagazhnik.ua делает ставку на клиентоориентированности, позволяя Вам покупать автомобильные аксессуары по самым приемлемым ценам. Сотрудники бесплатно установят подходящий багажник на машину клиента в том случае, если он посетит один из магазинов компании.