Выкуп авто, особенности процесса, оформление

Транспортное средство давно перестало быть роскошью. Для многих людей это до сих пор мечта, но для миллионов наших соотечественников — не более чем средство передвижения. Если человек планирует продажу автомобиля, он может либо действовать самостоятельно, либо воспользоваться услугами соответствующей компании.

Что представляет собой выкуп автомобиля

На отечественном рынке сегодня работают сотни компаний, занимающихся перекупом транспортных средств. Специалисты таких фирм, как правило, хорошо разбираются в особенностях подержанных авто и могут быстро определить стоимость машины. Клиенты компаний созваниваются с менеджерами, которые задают вопросы касательно характеристики и состояния транспортного средства и предлагают свою стоимость.

Главная особенность таких фирм заключается в том, что они быстро предоставляют свои услуги. Кроме того, они могут заниматься выкупом битых и кредитных машин.

Если продавца устраивает стоимость, он встречается с представителем компании, который делает оценку транспортного средства и выставляет окончательную стоимость. Если выкуп авто на условиях фирмы не устраивает, можно отказаться от сделки либо поторговаться. Часто менеджеры компании идут на уступки, незначительно завышая цену. Если же все условия клиента устраивают, начинается процесс заключения сделки. Решение основных вопросов по оформлению документов берут на себя представители компании.





Особенности оформления

Чтобы клиенту избежать возможных проблем в дальнейшем, необходимо учесть следующие моменты:

Заполнение договора может осуществляться в произвольной форме. Однако документ обязательно должен быть заверен нотариусом. В договоре транспортное средство должно быть описано с максимальной точностью. В нем указываются не только марка, модель и год выпуска, но и точный цвет (как в техническом паспорте), а также VIN-номер двигателя и кузова. Желательно добавить писание текущего состояния машины как техническое, так и внешнее. Обязательно добавляется, что эти характеристики указываются на момент заключения договора. В документе должны быть внесены паспортные данные обоих участников соглашения.

Преимущества выкупа битых авто

Также клиент и представитель компании должны оговорить сроки и размер выплат. Если авто приобретается в аренду с правом выкупа, необходимо уточнить объемы регулярных платежей.

Если клиент стал участником ДТП, продать такое авто по хорошей цене практически невозможно. Любой потенциальный покупатель будет максимально снижать стоимость из-за наличия повреждений. Разумеется, каждая компания, занимающаяся выкупом битых транспортных средств, немного занижает цену, ведь именно в этом заключается смысл ее заработка. Фирмы, которые работают давно на рынке, предоставляют эвакуатор, который приезжает по адресу и забирает машину на автостоянку.

Преимущества быстрого выкупа битого авто для продавца:

Возмещение остаточной стоимости на месте. Компания дает наличные средства клиенту. Экономия времени на поиск станции техобслуживания. Не каждое СТО готово взяться за срочный ремонт авто. У фирм, работающих долго на рынке, есть свои специалисты в разных мастерских. Все вопросы, связанные с переоформлением машины, берет на себя квалифицированный нотариус. У клиента отпадает необходимость поиска запчастей для восстановления авто.

Кроме того, продавцу не нужно искать место для хранения битого транспортного средства. У крупных фирм есть собственные СТО, на которых машина довольно быстро восстанавливается.

На таких станциях также имеется специальное оборудование, соответствующее международным стандартам.

Если авто сильно повреждено, возможна его разукомплектация и разборка на запчасти. Такие машины, как правило, нецелесообразно восстанавливать с финансовой точки зрения. Как показывает практика, даже после серьезных ДТП многие запчасти остаются в хорошем состоянии, поэтому есть смысл их продать. В крайнем случае, если автомобиль полностью разбит, происходит его утилизация. Но даже в этом случае клиент в выигрыше, поскольку ему не нужно заниматься процессом оформления и связываться с бюрократией.