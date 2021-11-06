Warhammer 40,000: Darktide

Warhammer 40,000: Darktide – экшн-приключенческая игра от 1-го лица, которую разрабатывает и издаст шведская студия Fatshark. Выход игры планируется на Microsoft Windows и Xbox Series X в 2021 году. Разворачиваясь во вселенной Warhammer 40,000, игра использует такую же формулу, как Warhammer: Vermintide 2, где 4 игрока действуют совместно, чтобы победить контролируемых искусственным интеллектом врагов.

Веди бои совместно с друзьями против орд врагов в новой игре, созданной разработчиками успешной серии кооперативных экшнов Vermintide. Это висцеральный кооперативный экшн для 4 игроков, происходящий в улейном городе Тертиум. В глубинах улья – семена разложения, грозящие подавляющей волной тьмы. Еретический культ Предостережение хочет захватить контроль над планетой Атома Прайм и устранить его обитателей. Тебе и твоим союзникам в Инквизиции нужно добраться до врага, пока город не погрузился в Хаос.