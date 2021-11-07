536 случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Иркутской области за сутки

За сутки в Иркутской области зарегистрирован еще 536 случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе зафиксирован 125 841 случай заболевания ковидом, сообщает оперштаб 7 ноября.

В больницы госпитализировали 38 человек, в стационарах остаются 5 064 пациента. Выздоровели 95 человек, всего — 107 771. За сутки умерли 30 человек с COVID-19: 28 — от коронавируса (всего — 5684), от иных заболеваний — 2 (498).

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