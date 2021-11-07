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6 игр из Game Pass в новом ТОП-10 Steam за минувшую неделю

6 игр из Game Pass в новом ТОП-10 Steam за минувшую неделю


Steam опубликовал очередной ТОП-10 по максимальной выручке за минувшую неделю. Как и на прошлой неделе, на этой снова из 10 проектов в ТОПе, к подписке Game Pass относятся 6 игр. В целом, игры в ТОПе остались все те же, но они поменялись позициями.

Жирным ниже выделены игры, которые входят в Game Pass. ТОП-10 по выручке в Steam с 1 по 7 ноября выглядит следующим образом:



Forza Horizon 5



Age of Empires 4



Elden Ring



New World



Forza Horizon 5 Deluxe



Age of Empires 4: Digital Deluxe Edition



Back 4 Blood



Football Manager 2022



Valve Index VR Kit



Lost Ark Platinum Founder’s Pack

Напомним, что Forza Horizon 5 выходит официально только 9 ноября, но она уже имеет 1 миллион игроков.

Тогда же, 9 ноября, состоится релиз Football Manager 2022 — игра получила хорошие оценки от критиков, которые ее опробовали. Со дня релиза она будет доступна в подписке Game Pass.

Позиции Back 4 Blood с каждой неделей опускаются все ниже, как и падает онлайн самой игры. На прошлой неделе она находилась на 4 месте по выручке.

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

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