6 игр из Game Pass в новом ТОП-10 Steam за минувшую неделю
Steam опубликовал очередной ТОП-10 по максимальной выручке за минувшую неделю. Как и на прошлой неделе, на этой снова из 10 проектов в ТОПе, к подписке Game Pass относятся 6 игр. В целом, игры в ТОПе остались все те же, но они поменялись позициями.
Жирным ниже выделены игры, которые входят в Game Pass. ТОП-10 по выручке в Steam с 1 по 7 ноября выглядит следующим образом:
Forza Horizon 5
Age of Empires 4
Elden Ring
New World
Forza Horizon 5 Deluxe
Age of Empires 4: Digital Deluxe Edition
Back 4 Blood
Football Manager 2022
Valve Index VR Kit
Lost Ark Platinum Founder’s Pack
Напомним, что Forza Horizon 5 выходит официально только 9 ноября, но она уже имеет 1 миллион игроков.
Тогда же, 9 ноября, состоится релиз Football Manager 2022 — игра получила хорошие оценки от критиков, которые ее опробовали. Со дня релиза она будет доступна в подписке Game Pass.
Позиции Back 4 Blood с каждой неделей опускаются все ниже, как и падает онлайн самой игры. На прошлой неделе она находилась на 4 месте по выручке.