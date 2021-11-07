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6 признаков, что вид из окна притягивает в дом неудачу

6 признаков, что вид из окна притягивает в дом неудачу

Вид из окна очень важен. Если он просто недостаточно красив, то это не скажется плохо на энергетике дома и вашей удаче. Но если он ужасен и вызывает лишь негативные эмоции, значит, можно ждать проблем.


Есть много разных причин потери здоровья и хорошего настроения. Старайтесь помнить о них, чтобы знать, как сделать свою жизнь лучше и не допустить потерю позитивной энергии.

Вы часто болеете

Согласно учению фэн-шуй, если вы смотрите в окно и видите там помойку или свалку, это неминуемо вызовет постоянное недомогание. В таких случаях люди испытывают постоянную головную боль и ощущение слабости.

Ваша продуктивность падает

Плохой вид из окна, который вам совершенно не нравится, приведет к тому, что ваша продуктивность упадет. Это актуально только для тех, кто работает дома. Вид из окна при этом должен быть приемлемым.


Вы ругаетесь с родственниками

Постоянные ссоры — это норма в квартире или в доме, где вид из окна оставляет желать лучшего. Такое происходит чаще всего из-за наличия за окном разрушенных зданий, ветхих сооружений.

Вы чувствуете слабость

Еще один признак того, что вид из окна недостаточно хорош. Многие люди в таком случае отмечают ощущение сдавленности, напряжения. Многие переживают по мелочам, а потом, когда переезжают на новое место с удовлетворительным видом из окна, проблема уходит сама собой.

У вас не хватает сил

Сил на занятия спортом, на развлечения, на радость, на любимые дела. Плохой вид из окна выполняет роль энергетического вампира. Силы покидают людей, живущих в таком доме. Это происходит практически всегда.


Вы плохо спите

Плохой сон без особых на то причин тоже явно указывает на то, что с видом из окна что-то не так. Если вы не можете объяснить ничем эту проблему, так как ведете правильный образ жизни, попробуйте обратиться к советам, описанным далее.

Как исправить проблему

Совсем не обязательно куда-то переезжать. Для того, чтобы нейтрализовать отрицательную энергетику плохого вида из окна, вы можете сделать следующее:

Поставить на подоконник колючие растения. В данном случае речь идет о кактусах, розах, алоэ, молочае и так далее. Такие растения не дают любой отрицательной энергии пройти в ваш дом.

Повесить жалюзи. Если вид из окна плохой, вы можете не смотреть на него. Просто завесьте окна плотными жалюзи. Это поможет решить проблему.

Напротив окна поставьте зеркало. Это не решит проблему полностью, но отчасти снизит отрицательное влияние, вернет часть плохой энергии обратно на улицу. 

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По материалам: dailyhoro.ru

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