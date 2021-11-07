Адель спровоцировала слухи о помолвке со своим возлюбленным Ричем Полом
Всего полтора месяца назад 33-летняя Адель подтвердила роман с 39-летним спортивным агентом Ричем Полом. Однако поклонники звезды уверены, что отношения пары уже вышли на новый уровень — влюбленных заподозрили в помолвке.
Вчера певица была замечена в Лондоне около студии, где она готовилась к своему предстоящему концерту, который ее поклонники ждут с большим нетерпением, — это будет первое выступление Адель после пятилетнего перерыва. На безымянном пальце ее левой руки красовалось кольцо, похожее на помолвочное.
Об отношениях пары впервые заговорили этим летом. При каких обстоятельствах они познакомились, неизвестно. Адель отмечала, что, в отличие от других парней, Рича не смутила ее публичность — образ жизни звезды и повышенное внимание к ее персоне он легко принял.
Инсайдеры тем не менее отмечали, что певица отношения со своим избранником торопить не хочет и рада тому, что все идет своим чередом.
Последние годы для певицы выдались довольно сложными в личном плане. Хотя она этого и не показывала, развод со своим мужем Саймоном Конекки, от которого у нее есть девятилетний сын Анджело, Адель переживала тяжело. Пара сохранила нормальные отношения, однако для певицы это стало трудным испытанием — Адель рассказывала, что у нее даже начались панические атаки.
С новым бойфрендом она вновь стала выглядеть счастливой — поклонники отмечают, что в ее глазах появился блеск и она стала много улыбаться. Вернулась певица и к работе и скоро представит свой третий студийный альбом.