Адель спровоцировала слухи о помолвке со своим возлюбленным Ричем Полом

Вадим Карасев

Всего полтора месяца назад 33-летняя Адель подтвердила роман с 39-летним спортивным агентом Ричем Полом. Однако поклонники звезды уверены, что отношения пары уже вышли на новый уровень — влюбленных заподозрили в помолвке.

Вчера певица была замечена в Лондоне около студии, где она готовилась к своему предстоящему концерту, который ее поклонники ждут с большим нетерпением, — это будет первое выступление Адель после пятилетнего перерыва. На безымянном пальце ее левой руки красовалось кольцо, похожее на помолвочное.





Адель и Рич Пол

Об отношениях пары впервые заговорили этим летом. При каких обстоятельствах они познакомились, неизвестно. Адель отмечала, что, в отличие от других парней, Рича не смутила ее публичность — образ жизни звезды и повышенное внимание к ее персоне он легко принял.

Инсайдеры тем не менее отмечали, что певица отношения со своим избранником торопить не хочет и рада тому, что все идет своим чередом.





Последние годы для певицы выдались довольно сложными в личном плане. Хотя она этого и не показывала, развод со своим мужем Саймоном Конекки, от которого у нее есть девятилетний сын Анджело, Адель переживала тяжело. Пара сохранила нормальные отношения, однако для певицы это стало трудным испытанием — Адель рассказывала, что у нее даже начались панические атаки.

С новым бойфрендом она вновь стала выглядеть счастливой — поклонники отмечают, что в ее глазах появился блеск и она стала много улыбаться. Вернулась певица и к работе и скоро представит свой третий студийный альбом.





Мариана Панкина