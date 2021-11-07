Анастасия Макеева собирается зарабатывать на недвижимости в Турции

Актриса Анастасия Макеева призналась, что ей это приносит не плохую прибыль. В начале ноября стало известно, что Анастасия Макеева купила недвижимость в Турции. Актриса приобрела элитную двухэтажную квартиру в Аланье и провела по ней экскурсию. Она рассказала, что подобные вложения очень прибыльные. 39-летняя актриса купила квартиру в элитном районе на турецком побережье, где нет туристов. В новом жилье у Анастасии есть две террасы, два санузла и несколько спален. Впрочем, Макеева признается, что сперва покупать недвижимость в Турции она не собиралась. Звезда мюзиклов рассказывает, что открыла для себя Турцию с новой стороны. «Изначально рассматривала приобретение недвижимости на Кипре, в Испании, Италии, в Греции, Болгарии и даже в Индии» — делится артистка. Однако судьба привела ее в Турцию.Анастасия Макеева Кроме того, она поделилась, что вместе с мужем они вложили деньги в несколько квартир в Аланье. «Это приносит бабло! Очень приятно», — говорит Макеева. Актриса также рассказала, что уже собирается законно сдавать в аренду одну из квартир паре или семье с ребенком. Впрочем, Макеева решила оставить в секрете, сколько стоит ее новая квартира на побережье. Однако актриса не скрывает, что покупка недвижимости — это дело прибыльное и окупаемое. По словам звезды, она предпочла жить в отдаленном от туристической зоны районе. «Турция для проживания и Турция туристическая — это две разные страны. Я живу в районе Мухмутлар. Потрясающий новый район, тут одни иностранцы: американцы, канадцы, казахи, русские, украинцы, много немцев. А набережная просто фантастическая — как будто где-то в Майами», — отметила Макеева в новом видео на своем YouTube-канале. Анастасия добавила, что планирует перезимовать в Турции, поскольку там сейчас очень тепло, «в отличие от Москвы». «Вода такая теплая! А в Москве сейчас девять градусов», — поделилась звезда.