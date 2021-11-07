Анфиса Чехова в свои годы чувствует себя лучше, чем в молодости

Ведущая и актриса Анфиса Чехова рассказала, как помолодеть. Артистка готовится отметить свое 44-летие. Телеведущая воспитывает сына Соломона от Гурара Баблишвили и хранит свою личную жизнь в секрете. Накануне она решила рассказать своим фанатам, как ей удается выглядеть привлекательной.Анфиса Чехова «Если бы мне кто-то сказал, что в 43 я буду выглядеть и чувствовать себя лучше, чем в 24 — я бы ни за что не поверила. Я всю жизнь работала над собой! Только акцент делала не на внешности. Я работала со своим мышлением, сознанием, психологическими программами, страхами, взглядами на мир и окружающих!», — написала Чехова. Звезда отметила, что физиогномика формируется благодаря психотипу. Однако не исключила того, что посещает косметолога, эндокринолога, психолога и тренера по йоге. Напомним, ранее стало известно, как выглядит квартира Анфисы Чеховой, которая находится на 25 этаже одной из московских высоток.