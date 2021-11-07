Анита Цой боялась подойти к дочери Аллы Пугачевой

Певица Анита Цой призналась, что училась в одной школе с Кристиной Орбакайте. Артистка отметила, что с юной Орбакайте нельзя было не то, чтобы подружиться, а в принципе тяжело познакомиться. «Я не была близко знакома с Кристиной в школе. Мы учились в разных классах. Кристину действительно очень берегли, не отпускали. Она всегда была вдалеке от нас. И страшно к ней было подойти, все-таки мама — Алла Борисовна. Поэтому мы не общались», — говорила артистка. Исполнительница призналась, что между ними даже была легкая конкуренция, ведь Пугачева ставила ее в пример дочери. Своеобразное противостояние не давало им стать подругами.Анита Цой «Алла Борисовна мне рассказывала, как она приходила в школу, чтобы пообщаться с педагогами и говорила Кристине: «Видишь, девчонка узкоглазенькая с гитарой бежит? А ты почему у меня такая?» Кристина же всегда была более медлительная, холодная, эстетская девочка, прямо прибалтиечка… Ну вот такой характер. Кристина очень сильно страдала от того, что ее все время сравнивали. Не могли подружиться», — делилась певица. Любимицей Пугачевой Анита осталась и на заре музыкальной карьеры. По словам звезды, Примадонна сделала большой вклад в ее творческое развитие. «Я выступала на первых «Рождественских встречах». Подносила Алле Борисовне чай, кофе, сахар и все что хотите. Делала это днем и ночью пока шли репетиции, только для того чтобы посмотреть, как все происходит. Именно в 1997-ом я поняла, что хочу быть как она — режиссером-постановщиком. Я видела, как она занимается постановками, как выбирает песни, шьет костюмы», — вспоминала исполнительница. К слову, Аните Цой все же удалось установить теплые отношения с дочерью Пугачевой. «Мы дружим сейчас, спустя много лет. Представляешь?» — говорила она в YouTube-шоу «Откройте, Давид!»