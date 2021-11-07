Анита Цой высказалась о воспитании детей

Певица Анита Цой раскритиковала методы воспитания детей Яны Рудковской. Артистка в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ высказалась о методах продюсера Яны Рудковской в воспитании детей. «Надо посмотреть, конечно, на малыша, который сейчас растет. Он самый младшенький. Потому что Яна может и передумать и не пиарить малыша уже так активно как Гном Гномыча», сказала Анита ЦойАнита Цой Как отметила Цой, методы воспитания детей Рудковской очень спорные. «Мы их лишаем самого главного – выбора в дальнейшем. На них прилетают какие-то шаблоны, оставленные родителями. Им сложно. Я так со своим сыном не поступаю», — заявила Анита Цой. Напомним, что Яна Рудковская активно пиарит своих наследников в соцсетях. К примеру, у Саши Плющенко даже есть своя страничка.