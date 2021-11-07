Анонсирован совместимый с Xbox велотренажер, который можно использовать для игр





Компания Muoverti представила велотренажер для помещений, который можно подключить к игровой приставке Xbox. Он получил название TiltBike. Данная модель отличается тем, что она является не просто велотренажером, а дает опыт настоящей езды на велосипеде в помещении, как отмечают создатели. У пользователей есть возможность «полностью задействовать все тело для имитации езды на открытом воздухе в помещении».

Заявляется, что он может быть использован с Xbox, например, в игре Descenders. TiltBike имеет встроенные джойстики, которые позволяют играть в игры, пока вы тренируетесь:

Теперь вы можете свободно кататься в виртуальных пространствах и даже подключаться к Xbox. Когда велосипед становится контроллером, возможности безграничны, от киберспорта до интерактивных игр.

Стоимость устройства пока не называется. Предполагается, что она будет на уровне около $2000-3000. Ниже можно посмотреть видео, где запечатлены, в том числе, моменты игры в Descenders на TiltBike.

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