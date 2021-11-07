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Atomic Heart

Atomic Heart – экшн-ролевой приключенческий шутер от 1-го лица от российской студии Mundfish (которая разработала VR-игру Soviet Lunapark). Бой в игре состоит из стрельбы и контактных атак импровизированным оружием. Существует система крафтинга, где оружие можно делать из металлических частей, которые можно отсоединять от роботов или бытовой техники. Патроны в игре редки, есть «подлая» опция. Включены события QTE. Действие игры разворачивается в Советском Союзе, в альтернативной реальности где-то между 1930-ми и 1960-ми, когда уже были изобретены технологии типа интернета, голограмм и роботов. Главный протагонист – ментально нестабильный специальный агент КГБ по имени P-3. Правительство послало его расследовать обстановку на производственном объекте, от которого перестала приходить информация.

Разработка

Atomic Heart работает на движке Unreal Engine 4, использует технологии Nvidia RTX и DLSS в видеокартах GeForce RTX.

В январе 2019 года на игровом форуме ResetEra опубликовали отчет со ссылкой на анонимные источники из Mundfish, сообщавшие о массовых увольнениях и некомпетентности в студии. В отчете было сказано, что разработку перезагрузили в августе 2018 года, и результатом стало снижение качества геймплея.

Системные требования

Windows 7 или новее, Intel Core i5-4460 2.7 ГГц или AMD FX-6300, 6 Гб RAM, NVIDIA GeForce GTX 760 или AMD Radeon R7 260x 2 Гб RAM, 22 Гб на диске. Рекомендуется Intel Core i7 3770 3.4 ГГц, 8 Гб RAM, NVIDIA GeForce GTX 1060 3 Гб RAM

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По материалам: gamebomb

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