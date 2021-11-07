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"Буду решать это обстоятельство с адвокатом": Бузова пожаловалась, что ей не заплатили за спектакли во МХАТе

"Буду решать это обстоятельство с адвокатом": Бузова пожаловалась, что ей не заплатили за спектакли во МХАТе

МХАТ им. М. Горького накануне решил отменить спектакль с Ольгой Бузовой, который был запланирован на 2 ноября. После этого 35-летняя звезда "Дома-2" намекнула, что ей так и не выплатили гонорары, сообщает НТВ.

"Дело в том, что со мной не выходят на связь, и я, как человек, который соблюдает закон во всех отношениях, буду решать это обстоятельство уже со своим адвокатом", - рассказала Бузова.

По данным СМИ, лишь за 2 спектакля приглашенной Ольге Бузовой пообещали 446 тыс. рублей. Пока официальных заявлений о судьбе гонорара звезды "Дома-2" нет.

По словам популярной певицы, это лето началось с того, что ей пришлось защищать себя и МХАТ от хейтеров.

Сейчас пришло время мне защищаться от лжи руководства театра МХАТ и рассказывать правду вам. Мы очень долго ждали, когда нам дадут дату! И вот, ура! Наконец-то у всех актеров, а их в постановке “Чудесный Грузин” аж 30 (а над самим спектаклем работало более 70 сотрудников), нашлось время, и мы выбрали 2 ноября! С внесением в афишу все тянули и тянули, и вот за неделю до показа наконец-то билеты появились в продаже! Без рекламы их скупили за считаные дни... Но новое руководство МХАТа это не устроило! И господин Кехман дал задание снять спектакль “Чудесный Грузин” и выдать новость, что отмена связана с плохой покупкой билетов на Бузову.

Звезда заявила в инстаграме, что такой масштабной рекламы не было ни у одной театральной премьеры.

"Тут же все СМИ подхватили лживую информацию и начали пестрить неправдоподобными заголовками!!!! То есть снова виновата только Бузова? Где-то я это уже слышала... И вообще, что значит плохие продажи? Если билетов уже не было в кассах... Доказательство и скрины того, что билетов нет, в моих сторис! Мои слова не #Водица, у меня все запротоколировано. Зачем МХАТу врать своему зрителю, что на меня не продаются билеты? Если это ЛОЖЬ. Чтобы очернить меня??? И приподнять себя... Ну этот вариант делают многие в шоу-бизнесе, но я не думала, что такое бывает в мире, где живет легендарное искусство", — написала звезда "Дома-2".

Артистка пожаловалась, что вчера с нею попрощались в СМС некоторые ребята из театрального коллектива, хотя в графике у нее стояли спектакли 2 ноября и 23 декабря.

У меня подписан договор, который находится в доступе. Если господину Кехману не привлекательна моя кандидатура, то почему не сказать это честно, прямо и открыто! Ок! Это право театра, но не вводите в заблуждение зрителя! Зрителя, который ждал "Чудесного грузина", многие прилетали из других городов! Просто взяли и лишили их этого...

По словам Ольги Бузовой, ей обидно за спектакль, работа над которым продолжалась несколько месяцев.

"Ладно меня оклеветали, я в обиду себя не дам. И лучшее оружие — это правда <...> На спектакль "Чудесный грузин" в июне билеты раскупили за сутки, их перепродавали за 150 тысяч рублей. Когда такой успех был последний раз у МХАТа? Отвечу: это было, но последний раз в СССР, то есть почти 30 лет назад. Я как актриса выполняю все, что должна была, и готова была выйти 2 ноября на сцену вместе со своими коллегами. И зритель нас ждал! Я против таких игр, я за правду. У меня на сегодня все. Удачи МХАТ", — заключила Бузова.

Как писал NEWSTES, ранее Бузова после скандала во МХАТе заявилась в театр имени Пушкина без лифчика.

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По материалам: uposters.ru

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