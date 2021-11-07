"Буду решать это обстоятельство с адвокатом": Бузова пожаловалась, что ей не заплатили за спектакли во МХАТе
МХАТ им. М. Горького накануне решил отменить спектакль с Ольгой Бузовой, который был запланирован на 2 ноября. После этого 35-летняя звезда "Дома-2" намекнула, что ей так и не выплатили гонорары, сообщает НТВ.
"Дело в том, что со мной не выходят на связь, и я, как человек, который соблюдает закон во всех отношениях, буду решать это обстоятельство уже со своим адвокатом", - рассказала Бузова.
По данным СМИ, лишь за 2 спектакля приглашенной Ольге Бузовой пообещали 446 тыс. рублей. Пока официальных заявлений о судьбе гонорара звезды "Дома-2" нет.
По словам популярной певицы, это лето началось с того, что ей пришлось защищать себя и МХАТ от хейтеров.
Звезда заявила в инстаграме, что такой масштабной рекламы не было ни у одной театральной премьеры.
"Тут же все СМИ подхватили лживую информацию и начали пестрить неправдоподобными заголовками!!!! То есть снова виновата только Бузова? Где-то я это уже слышала... И вообще, что значит плохие продажи? Если билетов уже не было в кассах... Доказательство и скрины того, что билетов нет, в моих сторис! Мои слова не #Водица, у меня все запротоколировано. Зачем МХАТу врать своему зрителю, что на меня не продаются билеты? Если это ЛОЖЬ. Чтобы очернить меня??? И приподнять себя... Ну этот вариант делают многие в шоу-бизнесе, но я не думала, что такое бывает в мире, где живет легендарное искусство", — написала звезда "Дома-2".
Артистка пожаловалась, что вчера с нею попрощались в СМС некоторые ребята из театрального коллектива, хотя в графике у нее стояли спектакли 2 ноября и 23 декабря.
По словам Ольги Бузовой, ей обидно за спектакль, работа над которым продолжалась несколько месяцев.
"Ладно меня оклеветали, я в обиду себя не дам. И лучшее оружие — это правда <...> На спектакль "Чудесный грузин" в июне билеты раскупили за сутки, их перепродавали за 150 тысяч рублей. Когда такой успех был последний раз у МХАТа? Отвечу: это было, но последний раз в СССР, то есть почти 30 лет назад. Я как актриса выполняю все, что должна была, и готова была выйти 2 ноября на сцену вместе со своими коллегами. И зритель нас ждал! Я против таких игр, я за правду. У меня на сегодня все. Удачи МХАТ", — заключила Бузова.
Как писал NEWSTES, ранее Бузова после скандала во МХАТе заявилась в театр имени Пушкина без лифчика.