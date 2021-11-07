Что нужно для иммиграции в Австралию из России?

Роман Иванов

Австралия – страна, открытая для иммигрантов, лучшим доказательством этого является огромное культурное разнообразие этой страны и количество людей, эмигрирующих туда каждый год. Есть несколько вариантов для желающих иммигрировать в Австралию на постоянное место жительства.

Страна охотно открывает свои двери для всех, кому есть что предложить, ведь образованные люди с профессиональным опытом в своей научной профессии составляют самую большую группу иммигрантов каждый год.

Даже если нет высшего образования и опыта работы, эмиграция в Австралию из России все равно возможна. Получив образование в определенной области в Австралии - на профессиональных курсах, ведущих к получению диплома или высшего образования в университете, вы открываете возможности получения постоянного места жительства.

Ежегодно правительство Австралии составляет список так называемых «требуемых профессий», то есть тех, в которых не хватает людей для работы. Завершение курса, обеспечивающего необходимую профессиональную квалификацию в этих отраслях, включенных в список, также может быть основанием для подачи заявления на постоянное место жительства.

Так что независимо от того, кем вы планируете работать, эмиграция в Австралию в 2021 году очень вероятна. Особенно, если вы воспользуетесь профессиональной помощью от специалистов компании Sydney Visa. Команда более 20 лет специализируется на комплексной помощи и юридическом сопровождении россиян, которые хотят перебраться на постоянное место жительства.





Как эмигрировать в Австралию?

Самая популярная эмиграция в Австралию – это именно по профессиональной категории. Для этого необходимо соответствовать таким требованиям:

возраст в диапазоне от 18 до 45 лет.

наличие вашей специальности в списке востребованных профессий.

знание английского языка (экзамен IELTS). Результат теста от 6 баллов.

прохождение медкомиссии. Отсутствие опасных инфекционных заболеваний.

отсутствие судимостей. Это довольно серьезное требование.

в ряде случаев требуется подтверждение финансовой состоятельности.

Есть разные подклассы профессиональных виз, которые отличаются своими условиями и направленностью. У вас оказывается достаточно возможностей выбрать, как и где работать в Австралии. Но в любом случае вы можете рассчитывать на высокий уровень жизни и достойные заработные платы в австралийском государстве. И в этом поможет эмиграция в Австралию в 2021 от Sydney Visa.