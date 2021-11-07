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CrossfireX

CrossFire, разработанная в Smilegate, является одним из самых популярных шутеров от 1-го лица, где игроки ведут войну между конкурирующими фракциями «Глобальный риск» и «Черный список». Remedy использует свои навыки в построении мира, чтобы создать одиночную кампанию для Crossfire HD и CrossfireX. С помощью передовой технологии персонажей мы ходим поднять на новый уровень повествование в военных шутерах от 1-го лица. В сюжетном режиме (PvE) под названием «Операция Мороз» есть 3 эпизода, разработанных в Remedy Entertainment. CrossFire HD разрабатывается для аудитории CrossFire в Китае и будет издана через Tencent.

Описание

CrossfireX – следующая часть давней серии, имеющей невероятную популярность в Азии и странах других материков. Игра приобрела большую базу поклонников благодаря бесплатному мультиплееру. CrossfireX обещает быть больше, чем предшественник, воспользоваться преимуществом технологий и мощностей следующего поколения. Сочетая традиционный бесплатный онлайновый мультиплеер с абсолютно новой одиночной кампанией, CrossfireX станет переходом серии к играм следующего поколения.

Игру представили на E3 2019, позже показали два других трейлера с мультиплеером и кампанией. Главным разработчиком игры является студия Smilegate Entertainment, стоявшая за оригинальной Crossfire, издателем будет Xbox Game Studios. Однако, одиночную кампанию разрабатывает студия Remedy, известная по игре Control.

В Crossfire игроки присоединяются к одной из двух опасных частных военных фракций – «Глобальный риск» или «Черный список». Бои ведутся в разных игровых режимах с быстрым геймплеем. По геймплею CrossfireX сходна с популярным тактическим шутером Counterstrike: Global Offensive, но имеет уникальные фишки и механики, включает большой выбор оружия и снаряжения.

Так как игра пробует нацеливаться на фанатов любых FPS, ожидается много игровых режимов, особый акцент будет сделан на командной игре, а не на сольной охоте. Однако, самая интересная часть CrossfireX в том, что, несмотря на оптимизации следующего поколения и плавный мультиплеер, игра будет бесплатна для всех скачавших, которые подписаны на Xbox Live Gold.

В CrossfireX будет некоторая косметическая система взамен оружия и других кастомизаций. Неясно, какая форма монетизации будет применена в мультиплере.

Очень мало известно про кампанию, кроме того, что одна будет новая и ее разработает Remedy. CrossfireX углубится в понимание причин конфликта Глобального риска и Черного списка, позволит игрокам погружаться в глобальную войну между этими фракциями. Согласно официальной странице Xbox, в одиночной кампании будут истории и миссии из обоих сторон этого международного конфликта. По геймплею кампания будет очень похожа на мультиплеер, но с другими целями и, возможно, уникальными способностями и механиками. В трейлере можно увидеть по крайней мере одну способность, базирующуюся на экипировке (камуфляж, связанный с броней игрока).

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По материалам: gamebomb

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