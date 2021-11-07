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Давид Манукян признался, сколько зарабатывает

Давид Манукян признался, сколько зарабатывает
Рэпер Давид Манукян рассказал о своих доходах. Артист на шоу «Дерзкая готовка» рассказал ведущей Ляйсан Утяшевой о своих доходах. «Я бы мог зарабатывать в месяц тысяч триста рублей, если бы был танцором-педагогом. Сейчас я много зарабатываю. Намного больше. «Роллс-Ройс» могу купить. За месяц–два», рассказал Давид Манукян.
Давид Манукян Как отметил Манукян, он зарабатывает сегодня не только на блогерстве. «Я инвестирую деньги в недвижимость. В строительство домов. У меня идет очень хорошая сумма. Получаю даже больше, чем с блогерства», — заявил Давид Манукян. Напомним, что цены на новый «Роллс-Ройс» в России стартуют от сорока миллионов рублей. Эта одна из самых элитных машин в мире.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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