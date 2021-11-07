Депутат Госдумы поблагодарила сотрудников "красной зоны" за работу

Вадим Карасев

Депутат Государственной думы (фракция "Единая Россия") Жанна Рябцева 5 ноября посетила "красную зону" госпиталя для ветеранов войн в Екатеринбурге. В госпитале развернута одна из самых крупных "красных зон" в регионе. Депутат поблагодарила медиков за самоотверженную работу в пандемию и передала подарки для всего персонала.

Впервые Госпиталь для ветеранов войны был перепрофилирован под лечение больных с коронавирусом в мае 2020 года, с тех пор врачи практически постоянно работают в "красной зоне" с тяжелыми больными. В госпитале на смену ежедневно выходит порядка 130 человек. Сегодня участники акции #МыВместе приготовили приятный сюрприз каждому из них.



"Я приятно удивлена участием наших партнеров – фирмы "Некрасово". Они подготовили такой объем продукции! Там пироги, пирожные, сыры и другая молочная продукция. Врачи в шоке в хорошем смысле этого слова. Все вкусное, свежее, горячее. Мы просто говорим спасибо врачам! Мы видим, что медикам приятно, они нас искренне поблагодарили и пожелали никогда не попадать в такие госпитали, не болеть, быть здоровыми! В непростой период, в очередную волну пандемии, важно помогать друг другу, чувствовать рядом плечо. Мы ежедневно помогаем здравоохранению, и они это замечают. Будем продолжать. Вместе справимся!", – сказала депутат.

Жанна Рябцева, как депутат новой волны, неоднократно участвовала в организации добровольческой помощи для врачей области. Поддержание позитивного настроя у медицинских сотрудников – одна из задач волонтеров всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе. Кроме того, на протяжении последних полутора лет волонтеры доставляют продукты питания и лекарства гражданам, находящимся на самоизоляции, оказывают помощь в медицинских учреждениях и колл-центрах, ведут просветительскую деятельность о вакцинации и многое другое.

Присоединиться к акции, помочь ресурсами или стать волонтёром может каждый желающий на сайте МЫВМЕСТЕ.РФ. Откликнуться на волонтерские вакансии также можно на сайте ДОБРО.РФ. Благодаря акции адресную помощь получили 6,5 млн человек.