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Девушка решила удивить своего незрячего жениха на свадьбе и надела это платье, чтобы он смог ее «увидеть»

Девушка решила удивить своего незрячего жениха на свадьбе и надела это платье, чтобы он смог ее «увидеть»

Келли, проживающая в США, планировала свадьбу и выбрала платье, которое должно было удивить ее будущего мужа. Дело в том, что жених девушки слеп, и задача платья заключалась в том, чтобы жених мог представить, как именно выглядит его супруга.

Наряд создавался на заказ, и дизайнеры решили добавить к нему небольшую деталь, которая стала причиной слез Келли.

Энтони – успешный спортсмен, который принимает участие в параолимпийских соревнования. Он пишет музыку и помогает людям с ограниченными возможностями, мотивируя из не новые достижения в жизни. У парня есть собственная страница в Инстаграм.

С Келли он познакомился четыре года назад. Тогда женщина очень удивилась, что парень не использует трость и не имеет пса, который помогал бы ему передвигаться по улицам.

«Тогда Келли помогала мне до конца дня. Я решил, что познакомился с очень доброй и нежной девушкой», – говорит Энтони.


Спустя несколько недель он пригласил новую знакомую на свидание. И тогда Келли надела роскошное бархатное платье. Таким образом она пыталась помочь мужчине «увидеть» ее. Это приятно удивило парня.

Спустя года пара решила обручиться и сыграть свадьбу. Чтоб порадовать жениха, невеста купила уникальный наряд. Он был украшен цветочным тиснением, дополнен поясом из бархата и кружевом. В качестве дополнительного элемента дизайнеры доукомплектовали наряд жакет с бархатными элементами.

«Я был шокирован, ведь она решила использовать в платье бархат, который у меня ассоциируется с первым свиданием. Тогда я «увидел» свою супругу – она предстала передо мной в образе ангела», – поделился Энтони.

# Актуальные новости
По материалам: MirFactov

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