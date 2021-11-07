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Digital Foundry проанализировали обновленную графику Halo Infinite – они не остались довольны

Digital Foundry проанализировали обновленную графику Halo Infinite – они не остались довольны


Студия 343 Indsutries некоторое время назад показала геймплей кампании Halo Infinite. Игра графически стала выглядеть заметно лучше, чем на демонстрации, которая была летом 2020 года. Однако, если игроки отмечают сдвиги в положительную сторону, специалисты Digital Foundry все еще отмечают, что изменения незначительны.

Технические специалисты Digital Foundry провели анализ графики в кампании Halo Infinite после обновления – его можно видеть ниже. Они отмечают что есть еще целый ряд проблем, которые требуют решения:



В игре есть проблемы с освещением. Специалисты отмечают, что бруты почти всегда выглядят засвеченными, что не придает им реализма. Тогда как общее освещение было немного исправлено.



В игре есть проблемы с объектами, которые отображаются вдали.



В кат-сценах в игре специалисты отмечают, что есть заикание кадров.



Листва в игре по каким-то причинам не отбрасывает никакой тени.



Анимация (прицеливание из ракетницы, движение рук при использовании крюка и т.д.) выполнена в 30 FPS, когда сам показ геймплея в 60 FPS.

Специалисты отмечают, что некоторые проблемы могут быть связаны с необходимостью выпустить игру, в том числе, на Xbox One.


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Отметим, что Halo Infinite все еще не является релизным продуктом, и анализ проводился по геймплейном демонстрации.

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

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Digital Foundry проанализировали обновленную графику Halo Infinite – они не остались довольны
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