Екатерина Климова поделилась забавными кадрами со своими дочками
Сегодня, 16:55
43-летняя актриса Екатерина Климова запечатлела 19-летнюю Лизу и 6-летнюю Беллу во время прогулки. Екатерина Климова в Instagram поделилась умилительными снимками своих дочерей Беллы и Лизы. Актриса сняла наследниц на улице, во время осенней прогулки. Старшая Лиза присела на корточки рядом со своей маленькой сестренкой. Белла принялась корчить на камеру забавные рожицы. Старшая сестра не удержалась и присоединилась к ней.
Елизавета Хорошилова и Белла Месхи «Крошки мои🤍🤎», - лаконично подписала фото Екатерина. Поклонники артистки не преминули отметить, какими красавицами растут ее девочки. Подписчики звезды считают, что Лиза и Белла пошли в маму не только внешностью, но и актерским талантом: они очень артистичные и обаятельные. «Такие мимишные сестренки! Красавицы 🌺🌺🌺», «Хорошие девчули! Пусть только радуют!🔥🔥🔥», «Белла артистка 100% 😍😍», «Белла будущая звезда #1», «Все в маму 😈👻🔥🔥🔥», «Красавицы, доченьки! Настоящее счастье! ❤️🔥» - пишут фолловеры в комментариях.
Елизавета Хорошилова и Белла Месхи Екатерина Климова воспитывает четверых детей от разных мужей. Актриса впервые вышла замуж за свою школьную любовь – ювелира Илью Хорошилова и рано стала мамой, родив Лизу. Счастливую семейную жизнь разрушил роман с коллегой по съемочной площадке, Игорем Петренко. Забрав дочку, Климова ушла от Ильи в новую жизнь. Петренко стал ее вторым мужем, они прожили вместе 9 лет. В этом браке появились сыновья Матвей и Корней. Младшую дочку Беллу Екатерина родила от третьего мужа, актера Гелы Месхи, с которым она развелась два года назад. Со всеми своими бывшими супругами Климова сохранила теплые отношения. Все ее мужья участвуют в воспитании детей и поддерживают их.
Елизавета Хорошилова и Белла Месхи В прошлом году старшая дочь актрисы Лиза стала студенткой. Девушка поступила в МГУ на факультет журналистики. Продолжать актерскую династию Лиза не намерена – к большой радости Екатерины, которая считает, что одной артистки в семье достаточно. Девушка грезит о карьере журналиста-международника. «Главное, что она поступила не в театральный», - с удовольствием сообщила Климова в одном из интервью. В свои 19 лет Лиза смело экспериментирует с внешностью. На днях девушка сменила цвет волос. Из шатенки она перекрасилась в блондинку. Многие подписчики ее Instagram, в том числе и звездная мама решили, что раньше было лучше. Но, во всяком случае, Екатерина не запрещает дочери пробовать все новое, справедливо полагая, что Лиза должна сама разобраться, что для нее лучше.
По материалам: z-aya