Everwild

Everwild – следующая новая игра от Rare Studios, почитаемой британской студии, известной по классике Nintendo вроде GoldenEye 007 и Perfect Dark, по более недавним хитом для Xbox, в частности, Sea of Thieves. Некоторую информацию про Everwild подали на Xbox Games Showcase, включая новый трейлер.

Everwild эксклюзивна для Xbox Series X и Windows, это означает, что Rare изначально ориентировала игру на следующее поколение консоли. Кроме того, это абсолютно новая интеллектуальная собственность, поэтому нет никаких повествовательных связей с другими франшизами Microsoft или с историей студии.

Британская студия Rare, ныне принадлежащая Microsoft, была основана братьями Стампер в 1985 году. Студия за несколько десятилетий сделала ряд инновационных игр, включая GoldenEye, Donkey Kong Country, Banjo Kazooie и Conker’s Bad Fur Day. В 2002 году она была куплена Microsoft, с тех пор занимается преимущественно эксклюзивами для Xbox, среди примеров таких игр – серия Kinect Sports, Viva Piñata и Sea of Thieves. Студия часто берется за новые жанры и заигрывает с амбициозными идеями, поэтому ее концепцию сложно определить, но Everwild можно сравнить с Sea of Thieves. Вероятно, также многопользовательская игра. Ее вселенная фэнтезийная. Разработкой руководит ветеран студии Луис О’Коннор, ранее работавший над Fable Legends и Banjo Kazooie: Nuts & Bolts.

В трейлере игры показан суетливый фэнтезийный мир с богатой цветовой палитрой. Он полон интригующих существ, от кроликов до оленей и величественных птиц. Некие необычные существа живут в своеобразных биомах. Населяющие эту землю люди (вероятно, протагонисты игры) благоговеют перед этими существами. Человеческие персонажи выслеживают различных существ, иногда более враждебных, чем остальные, например, саблезубого тигра. Геймплея в трейлере нет, хотя можно предположить, что будет мультиплеер, так как люди движутся группами, когда исследуют животных.