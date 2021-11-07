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Евгения Медведева рассказала об отношениях с Даней Милохиным

Евгения Медведева рассказала об отношениях с Даней Милохиным
Фигуристка Евгения Медведева призналась, что Даня иногда переходит границы. Встретившись на шоу «Ледниковый период» и став командой на проекте, Женя и Даня проводят все больше времени вместе. Они уже чувствуют себя довольно легко друг при друге. 19-летний Даня ведет себя с фигуристкой достаточно развязно. Блогер даже называет Медведеву по-дружески Жека. Такое обращение спортсменке не нравится, поэтому она пригрозила звезде TikTok. «Даня забывает, что коньки — это холодное оружие», — со смехом подметила 21-летняя Евгения во время выпуска YouTube-шоу «Замутим бьюти». Двукратная чемпионка мира также добавила, что с таким опасным атрибутом фигуристов даже не пускают на борт самолета. Даня был удивлен этому факту и не на шутку испугался. «Убийцы!» — резюмировал он.
Даня Милохин Конечно, угрозы коньками — это всего лишь шутка Медведевой. Евгения вкладывает все силы, чтобы ее партнер блистал на льду во время каждого выпуска «Ледникового периода» на Первом канале. Хотя в начале сомневалась в том, что блогер справится со сложными задачами. Это очень ценит Милохин и всегда тепло отзывается о ней. Даня признался, что Медведева его интересует не только как опытный наставник. «Очень она мне нравится как девушка. Мне с ней хорошо. Я не хотел даже приходить на подскаст, потому что нам нужно репетировать. Мы обнимаемся при встрече, нам так хорошо. Когда выступаем, она меня круто поддерживает. Я к ней отношусь больше как к сестре, но могут быть и романтические чувства», — откровенничал блогер в беседе с Сергеем Мезенцевым. О том, что из них могла бы получиться отличная пара, Милохину говорят даже близкие. Но парень все еще сомневается в этом, потому что дорожит своей свободой. «Мне даже друг говорит: «Дань, встречайся с Женей. Вы очень крутая пара. Она такая классная». Я такой: «Как?». Это же так не работает! Я ей — давай встречаться, а она — да, Даня, у нас любовь? Это странно. Решил вообще не париться», — рассказывал он в YouTube-подкасте «Сережа и микрофон».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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