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Fable 4 / Fable 2021

В июле 2020 года, после долгих слухов (так, бывший ведущий программист Lionhead Дон Уильямсон в 2018 году сообщал, что знает про студию, работающую над Fable 4), на мероприятии Microsoft's Xbox Series X стало известно, что Fable 4 разрабатывается в Playground Games. Видео игрового процесса не показывали, вместо него представили короткий клип с феей, летящей в фэнтезийном лесу, с повествованием, касающимся историй фэнтизийного мира; в конце ролика фею съедает большая лягушка-бык. Точной даты релиза не сообщили, вероятно, он произойдет нескоро – в конце 2021 или в начале 2022 года. По информации от инсайдера, Fable 4 будет ролевой игрой в открытом мире, а не многопользовательской онлайновой игрой. Но будут онлайновые элементы вроде кооперативных возможностей или ограниченных разделяемых открытых пространств. Предположительно, в Fable 4 будет средневековый сеттинг, как в первой части, то есть мушкеты и пистолеты из второй части заменят мечи и волшебство. Ожидается мультиплеер, вероятно, в виде кооперативного исследования.

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По материалам: gamebomb

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