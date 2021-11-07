Final Fantasy XVI / Final Fantasy 16

Final Fantasy XVI – экшн-ролевая игра японской компании Square Enix для PlayStation 5. Это 16-ая часть главной серии Final Fantasy. Продюсером игры является Наоки Йошида, директором Хироши Такаи. Игра происходит в вымышленной стране Валистеа. Это континент с 6 фракциями, стоящими на грани конфликта из-за распространяющейся болезни под названием Разрушение.

В Валистее люди живут комфортно, так как есть горы кристалла, называемого Материнским кристаллом. Мир контролируют 6 фракций: Великое герцогство Розарии, Священная империя Санбрека, Королевство Валод, Далмекианская республика, Железное королевство, Кристаллический доминион. Центральная часть сюжета – Эйконы, призванные монстры, контролируемые или обнаруживаемые с помощью людей, называемых Доминантами.

Среди главных персонажей – Клайв Росфилд, первый сын эрцгерцога Розарии, который отправляется в квест мести после трагических событий, связанных с темным эйконом Ифритом; Джошуа Росфилд, младший брат Клайва, доминант эйкона Феникса, наследник Розарии; Джил Уоррик, женщина из Северных территорий, приемная сестра Клайва и Джошуа. В геймплее Клайв использует комбинацию ближних атак мечом и магических способностей.

Разработка

Final Fantasy XVI делается третьим творческим бизнес-отделением Square Enix, тем же, которое разрабатывало и поддерживало MMORPG Final Fantasy XIV. Продюсером является Наоки Йошида, директор Final Fantasy XIV; директор игры – Хироши Такаи, известный по работе над серией SaGa и The Last Remnant.

Во время анонса сообщили, что игра разрабатывается в том числе для Microsoft Windows; позже это заявление опровергли: Square Enix сообщила, что игра будет временным эксклюзивом для PlayStation 5. Больше информации про игру раскроют в 2021 году.