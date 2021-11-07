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ФК «Барселона» выпустит коллекцию NFT с ключевыми эпизодами в истории клуба

ФК «Барселона» выпустит коллекцию NFT с ключевыми эпизодами в истории клуба


В конце ноября 2021 года испанский футбольный клуб «Барселона» выпустит коллекцию невзаимозаменяемых токенов (NFT) на маркетплейсе Ownix.




В коллекцию войдут ключевые моменты из 122-летней истории клуба.


Глава Ownix Гай Эльханани заявил в комментарии Cointelegraph, что инициатива направлена на укрепление связи команды с фанатами.


«NFT быстро интегрируются в спортивный ландшафт не только из-за финансовой привлекательности, но и благодаря возможности привлечь болельщиков по всему миру», — добавил он.


Ранее участвующая в чемпионате «Формулы-1» команда Red Bull Racing Honda выпустила первую коллекцию невзаимозаменяемых токенов.


Напомним, в ноябре платежная компания Crypto.com представила первые NFT для лиги смешанных единоборств UFC.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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