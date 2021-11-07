ФК «Барселона» выпустит коллекцию NFT с ключевыми эпизодами в истории клуба

В конце ноября 2021 года испанский футбольный клуб «Барселона» выпустит коллекцию невзаимозаменяемых токенов (NFT) на маркетплейсе Ownix.

We are thrilled to announce our partnership with FC Barcelona ⚽🏆

We will soon start listing great historical moments for sale as NFTs on our platform.

Let the games begin!@FCBarcelona #NFTCommunity pic.twitter.com/FSCMEO2FXq — ownix (@Ownix_nft) November 4, 2021

В коллекцию войдут ключевые моменты из 122-летней истории клуба.

Глава Ownix Гай Эльханани заявил в комментарии Cointelegraph, что инициатива направлена на укрепление связи команды с фанатами.

«NFT быстро интегрируются в спортивный ландшафт не только из-за финансовой привлекательности, но и благодаря возможности привлечь болельщиков по всему миру», — добавил он.

Ранее участвующая в чемпионате «Формулы-1» команда Red Bull Racing Honda выпустила первую коллекцию невзаимозаменяемых токенов.

Напомним, в ноябре платежная компания Crypto.com представила первые NFT для лиги смешанных единоборств UFC.