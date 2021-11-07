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Forza Horizon 5 преодолела отметку в 1 миллион игроков до релиза

Forza Horizon 5 преодолела отметку в 1 миллион игроков до релиза


Forza Horizon 5 выходит уже во вторник, 9 ноября, но еще до официального релиза игра сумела получить 1 миллионов игроков. Это игроки, которые купили полную версию проекта за $99,99 или игроки, которые приобрели DLC для версии игры из Game Pass, за $45,99. В любом случае, показатель в 1 миллион игроков был официально достигнут, и это фантастический результат для гоночного проекта Playground Games еще до релиза.


Напомним, что игра Forza Horizon 5 получила высокие оценки от критиков, хоть и имеет пока некоторые проблемы технического характера. Проект отлично работает не только на мощных консолях нового поколения, но и на приставках прошлого поколения — Xbox One, Xbox One S и Xbox One X, предлагая впечатляющую графику и стабильные 30 FPS.

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По материалам: newxboxone

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