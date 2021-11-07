Forza Horizon 5 преодолела отметку в 1 миллион игроков до релиза





Forza Horizon 5 выходит уже во вторник, 9 ноября, но еще до официального релиза игра сумела получить 1 миллионов игроков. Это игроки, которые купили полную версию проекта за $99,99 или игроки, которые приобрели DLC для версии игры из Game Pass, за $45,99. В любом случае, показатель в 1 миллион игроков был официально достигнут, и это фантастический результат для гоночного проекта Playground Games еще до релиза.

WE MADE IT!



⭐️1,000,000 players⭐️



🟢Forza Horizon 5

🟢Highest rated game 2021

🟢#XboxSeriesX / S / ONE / PC

🟢£50-£85 million made 3 days

🟢Gamepass Nov 9th

🟢Released Nov 9th



Well done playground games

Many more millions to come!

👏 👏 👏



(Follow for more Stupid Xbox stuff) pic.twitter.com/7qRyO54Gra — Snap Blast PLAY (@SnapBlastPLAY) November 7, 2021



Напомним, что игра Forza Horizon 5 получила высокие оценки от критиков, хоть и имеет пока некоторые проблемы технического характера. Проект отлично работает не только на мощных консолях нового поколения, но и на приставках прошлого поколения — Xbox One, Xbox One S и Xbox One X, предлагая впечатляющую графику и стабильные 30 FPS.