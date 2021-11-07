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Гадание по хлебным крошкам на удачу и деньги

Гадание по хлебным крошкам на удачу и деньги

Узнать, ждет ли в делах удача и не будет ли проблем с деньгами, можно благодаря простому гаданию. Хлебные крошки подскажут ответы на вопрос и помогут уберечься от неприятностей, вовремя предупредив гадающего.


Погадать на скорое будущее можно разными способами, и эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют прибегнуть к одному из самых простых — по хлебным крошкам. Присмотревшись к тому, как рассыпались крошки, можно получить ответ на заданный вопрос об удаче и финансах. Для гадания горсть крошек высыпают на белое полотенце и сверяются с толкованием.


Крошки рассыпались по всему полотенцу — в скором времени гадающего ждет большая удача.
Крошки, рассыпавшиеся кругом или образовавшие кольцо, сулят скорую встречу, которая изменит финансовое положение в лучшую сторону.
Часть крошек осталась на руках — финансовое благополучие не заставит себя ждать.
Крошки легли горкой — скоро придет важная новость, и распорядиться знаниями нужно будет с умом.
Крошки легли в форме домашнего животного — удача не покинет; дикого — впереди ждет опасность.
Крошки легли в форме цветка — удача ждет в сфере личных отношений.
Крошки напоминают дорогу — удача ждет в дальнем путешествии.
Крошки рассыпались и часть оказалась вне полотенца — ждут финансовые трудности, если совершать необдуманные покупки.
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По материалам: dailyhoro.ru

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