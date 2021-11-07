Глава Счетной палаты РФ оценил потери мировой экономики от пандемии

Потери мировой экономики от пандемии коронавируса составляют от четырех до десяти триллионов долларов. Об этом заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в видеообращении к участникам третьего Международного муниципального форума стран БРИКС, сообщает ТАСС.

Алексей Кудрин:

– По разным оценкам потери мировой экономики от пандемии составляют от четырех до десяти триллионов долларов, а значительная часть этих потерь придется именно на бюджеты регионов и муниципалитетов. При этом системы здравоохранения стран мира показали неготовность к пандемии.

«Системы здравоохранения, социальной поддержки показали неготовность к глобальным потрясениям. Сегодня задача органов государственной власти и контрольно-надзорных ведомств на всех уровнях - выработать механизмы, которые позволят этим системам стать более устойчивыми и эффективными», — добавил Кудрин.