GPT-3 откроют для разработчиков, мойку окон поручат роботам и другие новости из мира ИИ

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ForkLog собрал наиболее важные новости из мира ИИ за прошедшую неделю.

Путин допустил возможность оборудования военных дронов искусственным интеллектом.

Google намерена восстановить сотрудничество с Пентагоном в оборонных проектах.

Tesla отозвала почти 12 000 робомобилей из-за программной ошибки автопилота.

Microsoft откроет доступ к GPT-3 для некоторых разработчиков.

Meta представила чувствительную кожу для роботов.

«Сбер» разработал нейросеть для генерации изображений по текстовому описанию на русском языке.

Наиболее важные сделки в области ИИ за последнюю неделю.

Путин допустил внедрение искусственного интеллекта в БПЛА

Президент РФ Владимир Путин допустил возможность оборудования военных беспилотников искусственным интеллектом.

По его словам, военные дроны уже способны эффективно отражать атаки террористических БПЛА в Сирии. Однако беспилотную авиацию необходимо развивать и внедрять самые современные технологии, в том числе ИИ, добавил он.

Путин также напомнил, что на вооружении государства находятся более 2000 дронов.

СМИ: Google планирует восстановить сотрудничество с Пентагоном

Компания Google намерена возобновить сотрудничество с Министерством обороны США в сфере облачных вычислений.

По данным СМИ, техгигант «агрессивно» пытается принять участие в проекте, который в Пентагоне описывают как попытку «добиться господства в традиционных и нетрадиционных областях ведения боевых действий».

Представитель Google подтвердил информацию о том, что компания подает заявку на тендер.

Ранее техгигант уже сотрудничал с Пентагоном. Однако в 2018 году под давлением сотрудников отказался от военных проектов.

Tesla отозвала почти 12 000 автомобилей из-за ошибок автопилота

Компания Tesla отозвала 11 704 электромобиля из-за программного сбоя в системе экстренного торможения.

Согласно документу, обновление Full Self-Driving 10.3 за 23 октября привело к обрыву связи между двумя чипами, из-за чего появилась проблема «ложного срабатывания торможения».

25 октября компания устранила сбой и выпустила патч, а на следующий день остановила распространение обновления и отключила экстренное торможение на автомобилях, использующих эту бета-версию.

В Tesla отметили, что пока не получали сообщений об авариях или травмах, вызванных сбоем автопилота.

Microsoft откроет разработчикам доступ к GPT-3

Корпорация Microsoft на конференции Ignite 2021 анонсировала несколько нововведений с искусственным интеллектом.

Компания представила платформу Azure OpenAI Service, которая открывает доступ облачным клиентам к языковым моделям GPT-3. Разработчикам будут доступны инструменты для фильтрации и модерации содержания запросов и ответов.

Первых пользователей компания отберет самостоятельно. Кандидаты должны четко сформулировать сценарии использования GPT-3.

Также компания представила инструмент Mesh for Teams для совместной работы в метавселенной. Он будет работать на VR-гарнитурах, смартфонах, планшетах и ПК в двух режимах: в виде общего виртуального пространства или комнаты с ведущим и слушателями. Компания применит ИИ для создания виртуальных аватаров по голосу пользователя.

Инструмент станет доступен в первой половине 2022 года.

SensTime и Megvii запланировали проведение IPO

Китайские стартапы в области искусственного интеллекта SenseTime и Megvii запланировали первичное размещение акций на китайских фондовых биржах на фоне ужесточения властями регуляторного давления на местных техгигантов.

По данным СМИ, обе компании тесно сотрудничают с правительством КНР. Они поставляют технологии распознавания лиц для частного сектора и государственных организаций.

SenseTime заявила в IPO-проспекте, что за первую половину 2021 года почти 48% выручки получила с проекта «Умный город», включающего продажу видеонаблюдения и технологий управления дорожным движением местным органам власти.

Исследование: 97% украинцев знают про ИИ

Компания Neurotrack в ходе опроса выяснила, что 97% жителей Украины знают про ИИ, а 3% никогда о нем не слышали.

Результаты исследования «Что украинцы знают об искусственном интеллекте». Данные: Neurotrack.

У респондентов термин «искусственный интеллект» ассоциируется с компьютерной программой, роботом, самообучающейся машиной, ПО или умной технологией.

43% опрошенных узнали о нем благодаря телевидению, 23% на онлайн-медиа сервисах, 20% — на YouTube, а еще 14% — из подкастов, радио, фильмов и книг.

Среди плюсов ИИ украинцы выделили повышение уровня жизни, экономию времени и ресурсов, новые технологические перспективы и точность проведения операций. К минусам отнесли рост безработицы, отсутствие эмоций, чувств и «человеческого фактора».

В опросе участвовали 476 человек в возрасте от 20 лет до 51 года из 23 областей Украины.

Ученые успешно применили искусственный интеллект при удалении раковых опухолей

Израильские ученые разработали метод удаления агрессивных раковых опухолей с помощью искусственного интеллекта.

Исследователи применили лучевую терапию высокой интенсивности через виртуальную сеть. Они целенаправленно атаковали злокачественные новообразования, которые невозможно удалить хирургическим путем из-за их близкого расположения к жизненно важным органам. Ученые использовали сложные вычисления и ИИ для определения интенсивности и направления излучения.

В эксперименте участвовали три пациента израильского медцентра Rambam Health Care Campus. Исследователи смогли полностью удалить саркому ног без последующего использования химиотерапии или резекции.

Meta представила чувствительную кожу для роботов

Исследователи из Meta AI (ранее Facebook AI Research) и Университета Карнеги-Меллона разработали сенсорную кожу ReSkin для роботов.

Использование сенсорной кожи ReSkin в роборуке. Данные: Meta AI.

Технология базируется на алгоритме с самоконтролирующимся обучением и использует магнитные датчики. Она позволяет различным устройствам воспринимать информацию путем осязания через большие поверхности.

Код проекта доступен на GitHub. По словам разработчиков, это способствует быстрому и масштабному развитию навыков ИИ в понимании информации через «тактильные ощущения».

В США привлекут роботов для мойки окон в небоскребах

Американская компания Skyline Robotics развернет проект по использованию роботов для мойки окон небоскребов.

Роботизированный мойщик окон Ozmo. Данные: Skyline Robotics.

Устройство-манипулятор Ozmo оснащено лидаром, датчиком силы, системой автоматической подачи воды и большой щеткой. Оно также использует искусственный интеллект для адаптации к различным условиям работы.

В октябре 2021 года Skyline Robotics заключила партнерство с компанией по недвижимости Platinum, которая владеет контрактами на уборку и техническое обслуживание 65% зданий класса А в Нью-Йорке.

«Сбер» разработал русскоязычную версию алгоритма DALL-E

Компания «Сбер» запустила нейросеть ruDALL-E для генерации изображений по текстовому описанию на русском языке. Проект включает версии с 1,3 млрд и 12 млрд параметров.

Инженеры использовали алгоритм DALL-E от OpenAI и обучили его на 120 млн пар «описание-изображение». Сеть тренировали на платформе ML Space на базе суперкомпьютера «Кристофари».

ruDALL-E состоит из трех моделей. Первая принимает текст и создает заданное число картинок, вторая выбирает самые удачные, а третья — увеличивает образец в размере без потери качества.

Воспользоваться алгоритмом может любой желающий. Мы в ForkLog AI попробовали сгенерировать несколько изображений и вот что у нас получилось.





Наиболее важные сделки из области ИИ за последнюю неделю

Изображения, сгенерированные алгоритмом ruDALL-E по запросам «Неопознанная летающая пчела» (слева) и «Биткоин и Луна» (справа). Данные: «Сбер».

С 31 октября по 1 ноября 2021 года стартапы в области искусственного интеллекта привлекли свыше $1,27 млрд. Приводим наиболее интересные сделки.

Sama привлекла $70 млн на расширение платформы для создания ИИ полного цикла.

Notable собрала $100 млн на масштабирование ИИ-алгоритмов для автоматизации задач в сфере здравоохранения.

Разработчики сервиса предотвращения мошенничества FingerprintJS получили $32 млн.

BrainCheck собрала $10 млн на ПО для выявления и устранения когнитивных нарушений.

Everlaw привлекла $202 млн на поддержку облачной юридической технологической платформы.

Activeloop получила $5 млн на создание стриминговой базы данных для медиаприложений с ИИ.

Производитель автономных транспортных средств Nuro собрал $600 млн.

Anomalo привлекла $33 млн на сервис для автоматического поиска проблем в наборах данных.

Стартап 42dot получил $88,5 млн на продвижение технологий беспилотного вождения.

Создатели платформы для развертывания машинного обучения OctoML собрали $85 млн.

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Мнение: эксперты «напуганы» собственными достижениями в сфере ИИ.

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Facebook откажется от системы распознавания лиц и удалит связанные с ней данные.

В Австралии запретили Clearview AI собирать данные граждан.

Alphabet основала новую компанию для поиска лекарств с помощью ИИ.



