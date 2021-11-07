Губернатор Иркутской области подписал указ о продлении каникул для школьников восьми муниципалитетов

536 случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Иркутской области за сутки

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Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подписал указ о продлении каникул для школьников Иркутска, Ангарска, Братска, Свирска, Усолья-Сибирского, Черемхово, Усть-Илимска и Жигаловского района, а также посёлков Новонукутский и Усть-Ордынский. Студенты средних профессиональных учебных заведений и учащиеся учреждений дополнительного образования на этих территориях будут обучаться дистанционно. Работодателям рекомендовано предоставить одному из родителей ребенка-ученика начальных классов, каникулы которого продлены, возможность удаленной работы или часть очередного оплачиваемого отпуска на период 8 до 14 ноября 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Игорь Кобзев:

– Вижу, что ситуация в регионе не улучшается. С 1 ноября коронавирусом заболели 836 детей. Это очень большой прирост. На лечении находятся 3 205 детей, из них 103 в стационарах. Поэтому мы вынуждены ещё на неделю продлить каникулы для школьников Иркутска, Ангарского городского округа, Братска, Свирска, Усолья-Сибирского, Черемхово, Усть-Илимска и Жигаловского района, а также посёлков Новонукутский и Усть-Ордынский. Частным учебным заведениям в этих территориях также рекомендовано продлить каникулы до 14 ноября.

С 8 ноября в регионе продлится и расширится действие QR-кодов. Теперь их будут требовать при входе не только в ТРЦ, но в организации общепита, музеи, зоопарки, кинотеатры, театры, иные развлекательные организации, организации торговли непродовольственными товарами, фитнес-центры.

На федеральном уровне нерабочие дни продлевать не планируют, регионы принимают решение самостоятельно. О решении продлить нерабочие дни сообщили пять областей: Новгородская, Челябинская, Курская, Брянская, Томская и Смоленская.

В восьми муниципалитетах Иркутской области планируют продлить каникулы в школах на неделю

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