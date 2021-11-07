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Инсайдер: Новый эксклюзив Xbox от Obsidian будет называться Pentiment

Инсайдер: Новый эксклюзив Xbox от Obsidian будет называться Pentiment


Буквально пару дней назад инсайдер Джефф Грабб рассказал много деталей об игре Project Missouri. По его словам, проект разрабатывается студией Obsidian под руководством Джоша Сойера. Он дал некоторые вводные данные по игре, но не уточнил ее названия.

Другой инсайдер, Джез Корден, в рамках последнего выпуска подкаста Xbox Two, заявил, что новая игра от Obsidian получит название Pentiment. По его словам, игра будет рассчитана чисто на повествование, без элементов боев, как ранее и говорил Джефф Грабб. По данным Кордена, руководитель проекта, Джош Сойер, был вдохновлен игрой ​​Disco Elysium.

Джез Корден отметил, что Джош Сойер является «мастером разветвленного повествования». Действия игры, если верить инсайдерам, развернутся в Европе 16-го века.

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По материалам: newxboxone

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