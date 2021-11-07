Итоги недели: Ethereum и Solana обновили исторические максимумы, а в США приняли инфраструктурный план на $1,2 трлн

Ethereum обновила исторический максимум выше $4600, Solana заняла четвертое место в общем рейтинге криптовалют по капитализации, Палата представителей США приняла инфраструктурный план на $1,2 трлн и другие события уходящей недели.

Цена Ethereum обновила максимум на отметках выше $4600

В среду, 3 ноября, котировки второй по капитализации криптовалюты достигли отметки $4639, обновив исторический максимум.

На момент написания Ethereum торгуется на уровне $4600. Рыночная капитализация — $546 млрд, согласно CoinGecko.

Курс Solana обновил исторический максимум на отметках выше $250

В пятницу, 5 ноября, котировки Solana (SOL) обновили исторический максимум на отметке $250. На следующий день цена актива достигла $259.

На момент написания Solana торгуется на уровне $253. Криптовалюта заняла четвертое место в общем рейтинге по капитализации с показателем $77 млрд.

Палата представителей США приняла инфраструктурный план на $1,2 трлн

Палата представителей США проголосовала за принятие инфраструктурного плана на сумму $1,2 трлн без поправок в пользу представителей криптоиндустрии.

Голоса разделились 228 против 206. Документ направили на подпись президенту США Джо Байдену.

Исполнительный директор Coin Center Джерри Брито заявил, что борьба не закончена. Он пояснил, что положения о криптовалютах вступят в силу 1 января 2024 года. По словам Брито, Сенат будет работать над вторым крупным законопроектом о расходах, в который может быть включена поправка.

В криптосообществе раскритиковали документ за расширенное определение «брокера», охватывающее участников криптоиндустрии. Оно обязывает майнеров, операторов нод, разработчиков кошельков, поставщиков ликвидности в DeFi-протоколах и прочих некастодиальных игроков отчитываться перед налоговой об операциях пользователей.

Сенаторы Рон Уайден, Синтиа Ламмис и Пэт Туми предложили исключить участников криптоиндустрии из двухпартийного плана. Их коллега Роб Портман выдвинул встречную поправку, освобождающую от отчетов перед налоговой лишь майнеров и продавцов оборудования или ПО, оставляя неясным статус PoS-валидаторов.

9 августа демократы, республиканцы и Министерство финансов достигли компромисса, однако соответствующая поправка не получила единогласную поддержку — против выступил 87-летний Ричард Шелби.

В криптосообществе также обеспокоились очередной поправкой к инфраструктурному плану, которая обяжет получателей цифровых активов на сумму более $10 000 проверять персональную информацию отправителя.

ФРС объявила о сворачивании программы экстренного стимулирования

Федеральная резервная система США (ФРС) начнет сворачивать программу экстренного стимулирования экономики и сократит объем выкупа гособлигаций на $10 млрд, а ипотечных бумаг — на $5 млрд.

В ноябре объем выкупа сократится со $120 млрд до $105 млрд, в декабре — до $90 млрд.

ФРС также сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам в диапазоне от 0% до 0,25% годовых.

В сообщении говорится, что на рост экономической активности и занятости влияют эпидемиологическая ситуация и прогресс в вакцинации, которые также способствуют снижению инфляции.

Регулятор планирует сохранять стимулирующую денежно-кредитную политику для достижения максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе.

Минфин США опубликовал отчет о рисках стейблкоинов

Минфин США выпустил отчет о рисках, связанных со стейблкоинами. Ведомство увидело в стабильных монетах угрозу для инвесторов и целостности рынка, а также запросило жесткие законодательные ограничения.

В разрезе рисков речь идет о «банковской панике» и чрезмерной непрозрачности резервов, обеспечивающих стейблкоины.

Отчет составила Рабочая группа по финансовым рынкам при президенте США (PWG). Ее участники призвали Конгресс приравнять эмитентов стейблкоинов к депозитарным учреждениям с обязательным страхованием вкладов, что поставит их в один ряд с банками. Организациям, не отвечающим таким строгим требованиям, в таком случае запретят выпускать стабильные монеты.

Надзор, по мнению PWG, должен осуществляться как на уровне такого учреждения, так и на уровне холдинговой компании, в которую оно входит.

В отчете говорится о необходимости ограничений в отношении аффилированности эмитентов с другими коммерческими организациями (вероятно, это больше всего касается тандема Bitfinex и Tether).

Сложность майнинга биткоина выросла почти на 8%

В результате очередного перерасчета сложность майнинга первой криптовалюты выросла на 7,85% — до 21,66 трлн хешей (Т).

Это восьмое подряд увеличение показателя после запрета индустрии в Китае. Однако до достигнутой в мае максимальной отметки в 25,05 Т он пока не поднялся.

На фоне последовавших со стороны китайских властей гонений на майнинг сложность падала до середины июля. В начале того же месяца показатель снизился на рекордные 27,94%.

В JPMorgan назвали справедливую цену биткоина

Аналитики JPMorgan назвали справедливой ценой биткоина $35 000. В случае снижения волатильности первой криптовалюты в два раза эксперты банка считают обоснованной цель в $73 000.

В JPMorgan спрогнозировали рост цифровых валют в 2022 году на уровне 15% годовых, что выше показателей недвижимости (12,5%), хедж-фондов (7,5%) и акций (5%).

По мнению аналитиков, высокая волатильность криптовалют снижает их привлекательность для инвесторов. В банке уверены, что цифровые валюты нельзя рекомендовать в качестве ключевого актива.

Goldman Sachs допустил рост Ethereum до $8000 к концу года

Цена Ethereum может вырасти до $8000 до конца года, если сохранится историческая корреляция с инфляционными ожиданиями. Такой точки зрения придерживается управляющий директор глобальных рынков инвестбанка Goldman Sachs Бернард Ржимелька.

Он сослался на наблюдаемую с 2019 года корреляцию рыночной оценки инфляции на двухлетнем горизонте и индекса Bloomberg Galaxy Crypto. Вес Ethereum в последнем составляет 40%, сколько и у биткоина. Оставшиеся 20% приходятся на Litecoin, Bitcoin Cash и EOS.

Питер Тиль назвал биткоин по $60 000 признаком инфляции

Высокая цена биткоина указывает на то, что экономика сталкивается с реальной инфляцией. Такое мнение высказал сооснователь PayPal Питер Тиль.

Выступая на второй Конференции по национальному консерватизму миллиардер заявил, что рост цен — не временное явление. Он подверг критике ФРС за то, что она не борется с инфляцией и не понимает ее серьезность.

«Знаете, биткоин уже стоит $60 000, и я не уверен, что его нужно агрессивно покупать. Но, безусловно, это говорит нам о том, что у нас кризисный момент», — заявил Тиль.

По его словам, ФРС даже не осознает наличие проблемы и ошибочно считает, что может печатать деньги без негативных последствий для роста цен.

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