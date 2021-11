Эти 19 игр выйдут на Xbox на следующей неделе: 9-12 ноября + релизы в Game Pass





Осень-зима этого года обещает быть богатой на интересные релизы, и следующая «игровая неделя», с 9 по 12 ноября, всецело это подтверждает. Она наполнена интересными проектами на любой вкус, при этом много интересного появится и в Game Pass.

Главный релиз следующей неделе – Forza Horizon 5. Судя по ее рейтингам, уже не смысла спорить, что игра станет лучшей гонкой этого года, сейчас же она вовсе значится лучшей игрой года по набранному рейтингу от критиков. Ее релиз состоится 9 ноября для всех игроков с Game Pass и всех тех, кто приобрел любую версию гоночной аркады, кроме премиальной (они играют уже с 5 ноября).

Еще один интересный релиз в абсолютно другом жанре, который назначен на 9 ноября, это Football Manager 2022. Игру тоже уже оценили критики, и она показала высокие результаты. Проект тоже сразу после релиза будет доступен в подписке Game Pass, как на Xbox, так и на PC. При этом сохранения версий на разных платформах синхронизируются, что позволяет играть на любом устройстве.

Есть еще немало интересных релизов на следующей неделе, в самых разных жанрах — Jurassic World Evolution 2, Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition, премиальные версии Battlefield 2042. Вот список того, что выйдет на Xbox с 9 по 12 ноября:

Game Pass

Airborne Kingdom (9 ноября)Football Manager 2022 Xbox Edition (9 ноября)Forza Horizon 5 (9 ноября)Galaxy Shooter DX (9 ноября)My Singing Monsters Playground (9 ноября)Jurassic World Evolution 2 (9 ноября)A Pretty Old Bunny (9 ноября)Real Farm — Premium Edition (9 ноября)890b (10 ноября)Alchemist Simulator (10 ноября)Epic Chef (11 ноября)Gunkid 99 (11 ноября)Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition (11 ноября)Treasures of the Aegean (11 ноября)The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition (11 ноября)Battlefield 2042 Ultimate & Gold Edition (12 ноября)Gynoug (12 ноября)Venus: Improbable Dream (12 ноября)Whiskey Mafia: Leo’s Family (12 ноября)

Подписка Game Pass с 9 по 12 ноября пополнится следующими играми:

Football Manager 2022 (9 ноября)Football Manager 2022: Xbox Edition (9 ноября)Forza Horizon 5 (9 ноября)Grand Theft Auto: San Andreas — The Definitive Edition (11 ноября)One Step From Eden (11 ноября)Skyrim Special Edition бесплатное Xbox Series X|S обновление (11 ноября)Battlefield 2042 (10 часов игры по EA Play, Xbox Game Pass Ultimate) (12 ноября)