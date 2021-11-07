Юлия Паршута призналась, что не может забеременеть

Певица Юлия Паршута рассказала о проблемах в личной жизни. Несколько лет исполнительница была счастлива в отношениях с бизнесменом Александром. Артистка призналась, что хотела завести детей, но каждый раз что-то шло не так. Первый роман 33-летней Паршуты был связан с жуткими историями абьюза. Только спустя 10 лет после болезненного расставания артистка призналась, что была жертвой домашнего насилия — мужчина часто ее избивал, психологически давил и не давал уйти из отношений. Понадобились годы, чтобы Юлия смогла оправиться от полученных травм и снова сблизиться с человеком. Новым возлюбленным певицы оказался бизнесмен Александр, о котором она почти ничего не упоминала в соцсетях и не показывала его лицо. Тогда поклонники были рады за исполнительницу и надеялись, что она наконец нашла свое счастье. В 2018 году пара сыграла шикарную свадьбу на Мальдивах, а позднее закатила для друзей вечеринку в Москве. Однако, как выяснилось позже, официально они так и не зарегистрировали отношения. А красивую церемонию провели для себя. Недавно Юлия дала большое интервью, в котором откровенно рассказала о неудавшихся попытках построить личную жизнь. Певица призналась, что была искренне счастлива с Александром, после пережитых трагедий мужчина казался ей идеалом. Вместе они работали над отношениями и считали себя самой настоящей семьей, хотя и не имели штампа в паспорте.Юлия Паршута в купальнике Но в 2020-м пара все-таки рассталась. Юлия видит причину разлада в сомнениях и неумении высказаться друг другу о наболевшем. «Мы не разговаривали на тот момент уже очень долго. И я поняла, что так не могу. Мы не умели говорить, каждый наш разговор выливался в тяжесть и ничем хорошим не заканчивался. Мы не поженились, во мне формировалось недоверие. Я винила его в том, что он во мне сомневается. Он для меня был выше всего: работы, развития, таланта. Естественно, было много ожиданий. Если не умеешь доносить, то переворачивается все во что-то страшное», — пояснила артистка. Хотя Паршута видела Александра отцом своих детей. Задолго до разрыва пара подумывала о наследниках, но каждый раз что-то шло не так. После продолжительных неудач певица прекратила попытки. «Мы пытались. Но в момент зажима эмоционального все сложнее. Мы не сталкивались с этим так часто, но когда ты видишь, что опять нет... Видимо, не было контакта между нами сердечного. Вроде бы все можно, но ты не говоришь... Я знаю, я в жизни столкнулась с тем, что такое хотеть, пытаться и не получать. Все дело в зажиме, в недоверии. Вроде бы ты и жена, и забота есть, но что-то не то», — откровенничала исполнительница.