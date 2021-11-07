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Юлия Пересильд делится новыми фото с семейного отдыха на Мальдивах

Юлия Пересильд делится новыми фото с семейного отдыха на Мальдивах

Вот уже больше недели 37-летняя Юлия Пересильд вместе с семьей наслаждается отдыхом на Мальдивах, куда отправилась восстанавливать силы после своего возвращения из космоса. Почти каждый день актриса делится со своими подписчиками в инстаграме яркими впечатлениями из отпуска. На излюбленный ее звездными коллегами курорт Пересильд отправилась впервые, поэтому многое здесь для нее в новинку.


Юлия Пересильд с семьей

Сегодня Юлия опубликовала новую порцию снимков с отдыха, на которых позирует вместе с дочерьми Анной и Марией и родителями. В подписи к ним Пересильд рассказала, как накануне они всей семьей занимались снорклингом, и поделилась эмоциями от этого увлекательного времяпрепровождения:

Ура! И дождь, и солнце! И мы наконец решились на снорклинг (это плавание по рифам с маской)! Это просто восторг! Как же красиво! Тысячи видов рыбок — всех цветов и оттенков! Девчонки сначала боялись, я тоже, сказать, сначала волновалась — акулы (которых мы тут видели много), скаты, мурены и т. д. Но нет, это не страшно — это страшно красиво! И невозможно выйти из океана, ты просто залипаешь на этой красоте! Мы плавали с инструктором. Он еще и кучу все рассказал и показал. Завтра пойдем уже сами!


Юлия Пересильд с дочерью Анной

Актриса также призналась, что совсем скоро им придется покинуть остров. По словам Юлии, пока ей грустно думать о возвращении на родину. Пока есть возможность, Пересильд наслаждается солнцем и питается энергией океана. Настроение актрисе и ее близким не может испортить даже ненастная погода: на Мальдивы семья попала в сезон дождей.

Все хорошее остается только в нашей памяти и на фотографиях. Отсюда останется много! А пока урываем солнце! Дружим с океаном! Наслаждаемся летними дождями! И ловим ветер,

— рассказала Юлия.


Юлия Пересильд


Отпуск на Мальдивах вдохновил Пересильд на новые идеи. Пока она набирается сил, а уже после возвращения в Москву готовится приступить к новым проектам и претворению в реальность своих даже самых смелых фантазий. Не отпускают Юлию и мысли о космосе: например, свои ощущения в теле во время плавания актриса сравнила с невесомостью. По словам Пересильд, в этом состоянии достигается максимальное расслабление и хорошо дышится.



Напомним, что в начале октября Юлия Пересильд вместе с кинорежиссером Климом Шипенко отправилась в уникальную космическую командировку. На МКС они провели 12 дней, где все это время были заняты съемками для научно-просветительского проекта "Вызов".


Юлия Пересильд с дочерьми Анной и Марией



Яна Марковская
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По материалам: spletnik.ru

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